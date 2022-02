Canada Nickel Company Inc. zeigt weiterhin deutliche Verbesserungen der metallurgischen Leistung

Kopfgrade (%LCT-Ausbringung LCT-Konzentrat-Gehal

) (%) te

(%)

Nickel Magnetit

Konzentrat Konzentrat



Ni S/NiFe Ni Co Fe Cr Ni Co Fe Fe Cr

Aktuell 0.190.377.7 63 1.9 53 17 46 0.117.351 1.2

Zuvor ve0.351.1 6.0 62 70 45 21 13 0.9 39 54 4.5

röffentlicht

Grad (%)

Muster Fe Cr Ni MgO Co S

Aktuell 51 1.2 0.17 12 0.05 0.04

Zuvor 54 4.5 0.13 10 0.008 0.15

veröffentlicht

Timing Bargeld(1) Aktien(1)

Schließen $85,500 181,000

Jahr 1 $15,000 15,000

Jahr 2 $25,000 25,000

Insgesamt $125,500 221,000

- Zweiter abgeschlossener Zyklustest bestätigt Gewinnungszugewinne und verbesserte Konzentratqualität durch die jüngsten Verbesserungen des Flowsheet- Gesamtnickelausbeute von 36% bei niedrigem Nickelgehalt von 0,91% Nickel- Nickelsulfidkonzentrat mit einem Gehalt von 46% Nickel, vermutlich das höchstgradige Nickelsulfidkonzentrat, das in einem abgeschlossenen Zyklustest auf der Grundlage veröffentlichter Studien hergestellt wurdeTORONTO, 15.2.2022 - Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen") (TSXV:CNC) (OTCQX:CNIKF) gab heute weitere metallurgische Ergebnisse aus dem zu 100 % unternehmenseigenen Nickelsulfidprojekt Crawford bekannt, die nach Ansicht des Unternehmens den höchsten Gehalt an Nickelsulfidkonzentrat aus einem abgeschlossenen Zyklustest lieferten.Die Testergebnisse bestätigen auch, dass die neuesten Verbesserungen des Fließschemas, die im Rahmen der metallurgischen Variabilitätstests für die Machbarkeitsstudie durchgeführt wurden, zu einer verbesserten Ausbeute und einer höheren Konzentratqualität führen können.Mark Selby, Vorsitzender und CEO, sagte: "Ich bin sehr zufrieden mit den ersten beiden Tests, bei denen eine Nickelausbeute von über 60 % erzielt wurde. Dieser jüngste Test ist eine weitere Bestätigung sowohl für eine signifikante Gewinnung als auch für ausgezeichnete Nickelsulfidkonzentrat-Gehalte, insbesondere aus einer niedrig gradigen Probe. Die Ergebnisse dieser jüngsten Testphase deuten darauf hin, dass wir für das hochgradige Nickelkonzentrat Gehalte von 40-50 % erzielen können, was deutlich über dem derzeitigen Ziel von 35 % für dieses Produkt liegt. Während wir in der bevorstehenden Phase der Machbarkeitsstudie eine breite Palette an Proben testen werden und eine Bandbreite an Ausbeuteergebnissen von 30 % bis 60 % und mehr erwarten, zeigt dieser zweite abgeschlossene Zyklustest das Potenzial, Verbesserungen bei der Nickelausbeute zu erzielen, die wesentlich höher sind als die 4-5 Prozentpunkte, die das Unternehmen für die Machbarkeitsstudie anstrebt. Jeder Prozentpunkt Verbesserung der Nickelausbeute würde zu einer Verbesserung des Kapitalwerts8% des Projekts in Höhe von 92 Millionen US$ führen, basierend auf den Kennzahlen der Preliminary Economic Analysis ("PEA")."Herr Selby fuhr fort: "Darüber hinaus hat das Unternehmen seinen Landbesitz im Timmins-Distrikt weiter ausgebaut und macht weiterhin gute Fortschritte mit dem strategischen Investorenprozess, der voraussichtlich im ersten Quartal erfolgreich abgeschlossen werden wird. Das Unternehmen hat auch den Termin für seine Jahreshauptversammlung festgelegt."Ein Hauptaugenmerk der Machbarkeitsstudie liegt auf der kontinuierlichen Verbesserung der Flowsheet-Leistung, da diese das Potenzial hat, dem Projekt einen beträchtlichen Wert zu verleihen, zumal weniger als ein Jahr an dem Projekt gearbeitet wurde, bevor die Ergebnisse der PEA am 25. Mai 2021 bekannt gegeben wurden. Seit der Veröffentlichung der PEA wurden zwei Phasen der Optimierungsarbeiten abgeschlossen: Phase 1 konzentrierte sich auf die Steigerung der Ausbeute, während sich Phase 2 auf die Steigerung der Konzentratqualität bei erhöhter Ausbeute konzentrierte. Die Bedingungen und das Fließschema, die in diesem Test verwendet wurden, spiegeln Optimierungen sowohl für die Konzentratqualität als auch für die Gewinnung wider.Bei diesem Locked-Cycle-Test (LCT") wurde das optimierte Flowsheet verwendet, das das Unternehmen voraussichtlich in die nächste Phase der metallurgischen Tests für die Machbarkeitsstudie übernehmen wird. Der Test wurde bei XPS Expert Process Solutions, einem Unternehmen von Glencore ("XPS"), durchgeführt und war der zweite LCT, der seit der Veröffentlichung der PEA abgeschlossen wurde. Der LCT wurde durchgeführt, um die Auswirkungen der in den letzten acht Monaten vorgenommenen Verbesserungen des Flowsheet zu messen. Bei der für die Tests ausgewählten Probe handelte es sich um eine niedriggradige, von Hazlewoodit (NiS32) dominierte Probe, die auch geringe Mengen von Awaruite (NiFe3) enthielt. Die Hauptgehalte der Probe waren 0.19% Nickel, 0,07 % Schwefel und 7,7 % Eisen. Diese Probe wurde ausgewählt, um die Robustheit des aktuellen Flowsheets an einer niedrig gradigen Probe aus der Lagerstätte zu testen.Das bei diesem Test verwendete Fließschema beinhaltete Änderungen bei den Reagenzien, den Mahlgraden und der Position der Magnetabscheidung im Fließschema. Zu diesem Zeitpunkt werden keine weiteren Details bekannt gegeben, da das Unternehmen der Ansicht ist, dass diese Verbesserungen einen geschützten Wettbewerbsvorteil darstellen.Wie erwartet wurden 100 % der Nickelausbeute im Flotationskonzentrat dem hochgradigen Konzentrat zugerechnet, da Hazlewoodit und Awaruite die Hauptminerale in dieser Probe waren. Der Nickelkonzentratgehalt von 46 % liegt um 11 Prozentpunkte über unserem Zielgehalt von 35 % für dieses Produkt. Der Eisen- und MgO-Gehalt des Flotationskonzentrats betrug 7,3 % bzw. 13 %. Die PGM-Analysen für diesen Test stehen noch aus.Wie erwartet war die Kobaltausbeute bei dieser Probe gering, da Kobalt in der Regel nicht mit den Mineralien Heazlewoodit und Awaruite assoziiert.Die Ergebnisse des zuvor veröffentlichten Tests des geschlossenen Zyklus wurden in der Pressemitteilung vom 5. Oktober 2021 veröffentlicht.Das Magnetitkonzentrat aus dem aktuellen Test wies einen Eisengehalt von 15 % auf, was eine wesentliche Verbesserung gegenüber dem modellierten Gehalt von 47,5 % Eisen darstellt, der in der PEA verwendet wurde. Der Chromgehalt von 1,2% ist niedriger als der 3,3% Chromgehalt, der in der PEA modelliert wurde, und die Chromgewinnung von 17% war niedriger als die Zielgewinnung in der PEA von 27 %. Von der gesamten Nickelgewinnung von 63 % entfallen Prozentpunkte7 der Gesamtgewinnung auf das Magnetitkonzentrat. Angesichts des Nickel- und Chromgehalts dieses Magnetitkonzentrats wird erwartet, dass es für die Produktion von Edelstahl und anderen Legierungen verwendet wird, bei denen Nickel und Chrom ein wertvolles Einsatzmaterial sind.Abbildung 1 - Nickelgewinnung - aktueller Test mit geschlossenem Kreislauf, zuvor veröffentlichte Tests mit geschlossenem Kreislauf und offenem Kreislauf unter Verwendung von Flowsheet-Verbesserungen seit der PEAhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/64211/15022022_DE_CNC_DEPRcom.001.pngHZ = Heazlewoodit, PN = Pentlandit, AW = AwaruiteSiehe Pressemitteilung vom 2. Dezember 2021 für eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Probe 1Siehe Pressemitteilung vom 5. Oktober 2021 für die Ergebnisse der Locked-Cycle-Tests für Previous LCT, Probe 2, Probe 3, Probe 4 und Probe 5.Abbildung 1 fasst die Gewinnungsergebnisse für die zwei Closed-Cycle-Tests sowie für fünf Open-Circuit-Tests zusammen, die seit der PEA mit verschiedenen Phasen der Flowsheet-Verbesserungen abgeschlossen wurden.Die Ergebnisse der Testausbeute im offenen Kreislauf, die zwischen 42 % und 62 % bei Proben mit einem Nickelkopfgehalt zwischen 0,22 % und 0,43 % Nickel lagen, beinhalten keine Rückgewinnung von Nickel in das Magnetitkonzentrat.Diese Probe stammt aus Bohrloch CR21-175 aus der nördlichen niedrig gradigen Zone der Zone Crawford East.Abbildung 2 - Position der Probe für den Test des verriegelten Zyklushttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/64211/15022022_DE_CNC_DEPRcom.002.pngDie metallurgischen Testarbeiten für den Rest des Jahres 2022 werden sich auf die Fertigstellung und Evaluierung eines Flowsheets für die Machbarkeitsstudie konzentrieren, die voraussichtlich im vierten Quartal 2022 abgeschlossen sein wird.Die Nickelgewinnung aus dem Schlammkreislauf war in den gemeldeten Ergebnissen nicht enthalten und stellt eine weitere Möglichkeit zur Verbesserung der Leistung des Flowsheet dar, die in dieser Phase der Machbarkeitsstudie bewertet werden wird.Weitere Einzelheiten, einschließlich der wichtigsten Annahmen, Parameter und Methoden, die zur Schätzung der Ergebnisse der PEA verwendet wurden, sowie der Datenüberprüfung, finden Sie im "Crawford Nickel-Sulfide Project National Instrument 43-101 Technical Report and Preliminary Economic Assessment", der am 12. Juli 22021 eingereicht wurde und auf der Website des Unternehmens www.canadanickel.com eingesehen werden kann.Das Unternehmen gibt bekannt, dass seine Jahreshauptversammlung ("HV") am Mittwoch, den 20. April 2022, stattfinden wird. Aufgrund der anhaltenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und in Übereinstimmung mit den fortlaufenden Maßnahmen des öffentlichen Gesundheitswesens wird das Unternehmen seine Hauptversammlung in einem rein virtuellen Format abhalten.Die zum Geschäftsschluss am 11. März 2022 eingetragenen Inhaber von Stammaktien des Unternehmens sind berechtigt, eine Mitteilung über die Hauptversammlung zu erhalten und auf dieser abzustimmen. Detaillierte Anweisungen für die Aktionäre zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur ordnungsgemäßen Ernennung eines Bevollmächtigten werden den Aktionären in einer Einberufungsmitteilung vor der Hauptversammlung zur Verfügung gestellt.Das Unternehmen freut sich außerdem bekannt zu geben, dass es vier Kauf- oder Optionsvereinbarungen über bestimmte Grundstücke im Nickel-Sulfid-Bergbaurevier Timmins, Ontario, abgeschlossen hat. Im Rahmen dieser Abkommen hat sich Canada Nickel bereit erklärt, die in der nachstehenden Tabelle angeführten Aktien zu emittieren und den entsprechenden Betrag in bar zu bezahlen. Außerdem wurde vereinbart, dass jeder der Verkäufer eine Nettoschmelzlizenzgebühr ("NSR") zwischen 1 % und 2 % einbehält, wobei Canada Nickel das Recht hat, 50 % der Lizenzgebühr für 500.000 $ (in Bezug auf eine NSR von 1 %) bzw. 1 Mio. $ (in Bezug auf eine NSR von 2 %) zurückzuerwerben.(1) Dabei handelt es sich um die Gesamtsummen der vier Abkommen.Im Anschluss an die Pressemitteilung vom 22. November 2021, in der eine Reihe von Grundstückskäufen angekündigt wurde (die "vorherige Pressemitteilung"), möchte Canada Nickel außerdem klarstellen, dass das Unternehmen zuvor einen Kaufvertrag über den Erwerb bestimmter Bergbau-Claims in weiteren Gemeinden im Nickel-Sulfid-Bergbaurevier Timmins, Ontario, abgeschlossen hat, der in der vorherigen Pressemitteilung nicht ausdrücklich bekannt gegeben wurde. Im Rahmen dieses Abkommens emittierte Canada Nickel Aktien und zahlte Bargeld, wie in der Vorabmeldung bekannt gegeben wurde. Der Verkäufer hat keine NSR einbehalten.Canada Nickel möchte auch klarstellen, dass in Bezug auf eine der Vereinbarungen, die in der Vorabbekanntmachung veröffentlicht wurden, (i) die an den jeweiligen Verkäufer bei Abschluss zu zahlende Gegenleistung 110.000 Aktien betrug und nicht die 115.000 Aktien, die in der Tabelle der Gesamtgegenleistung (Tabelle 10) in der Vorabbekanntmachung angegeben sind, und (ii) bis zu 15.000 $ und 25.000 Aktien an den Verkäufer gezahlt werden können, wenn bestimmte Lizenzgebühren erreicht werden.Die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Stammaktien unterliegen einer viermonatigen Haltefrist ab dem Datum ihrer jeweiligen Emission. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Arthur G. Stokreef, P.Eng (ON), Manager of Process Engineering & Geometallurgy und eine qualifizierte Person" gemäß der Definition des National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung im Namen von Canada Nickel Company Inc. geprüft und genehmigt. Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickel-Sulfid-Projekten voran, um Nickel zu liefern, das für die Versorgung der stark wachsenden Märkte für Elektrofahrzeuge und Edelstahl benötigt wird. Canada Nickel Company hat in mehreren Gerichtsbarkeiten Markenrechte für die Begriffe NetZero Nickel, NetZero Cobalt und NetZero Iron beantragt und verfolgt die Entwicklung von Verfahren, die die Produktion von kohlenstofffreien Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Canada Nickel bietet Investoren eine Hebelwirkung auf Nickel in Ländern mit geringem politischen Risiko. Canada Nickel wird derzeit von seinem zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeigeprojekt Crawford Nickel-Cobalt-Sulfid im Herzen des produktiven Timmins-Cochrane-Bergbaugebiets unterstützt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.canadanickel.comMark Selby, Vorsitzender und CEOTelefon: 647-256-1954E-Mail: info@canadanickel.comIn Europa: Jochen StaigerSwiss Resource Capital AGinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chDiese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen "zukunftsgerichtete Informationen" darstellen können. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem die metallurgischen Ergebnisse, der Zeitplan und die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie, die Ergebnisse der PEA von Crawford, einschließlich Aussagen in Bezug auf den Nettogegenwartswert, die zukünftige Produktion, die Schätzungen der Cash-Kosten, die vorgeschlagenen Abbaupläne und -methoden, die Schätzungen der Lebensdauer der Mine, die Cashflow-Prognosen, die Metallgewinnungen, die Schätzungen der Kapital- und Betriebskosten, Zeitplan für Genehmigungen und Umweltverträglichkeitsprüfungen, Realisierung von Mineralressourcenschätzungen, Kapital- und Betriebskostenschätzungen, Projekt- und Lebensdauer von Minenschätzungen, Fähigkeit, Genehmigungen bis zum angestrebten Zeitpunkt zu erhalten, Größe und Rang des Projekts bei Erreichen der Produktion, wirtschaftliche Ertragsschätzungen, Zeitplan und Höhe der geschätzten zukünftigen Produktion und Kapital-, Betriebs- und Explorationsausgaben sowie potenzielle Vorteile und Alternativen. Die Leser sollten sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Canada Nickel wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Die Ergebnisse der PEA sind lediglich Schätzungen und beruhen auf einer Reihe von Annahmen, von denen jede einzelne, falls sie nicht korrekt ist, das prognostizierte Ergebnis erheblich verändern könnte. Es gibt keine Zusicherung, dass Crawford in Produktion gehen wird. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, gehören unter anderem die tatsächlichen Ergebnisse der Erschließungsaktivitäten; Projektverzögerungen; die Unfähigkeit, die für den Abschluss der Erschließung erforderlichen Mittel aufzubringen; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; künftige Metallpreise oder Projektkosten könnten erheblich abweichen und eine Kommerzialisierung unwirtschaftlich machen; die Verfügbarkeit alternativer Nickelquellen oder Ersatzstoffe; die tatsächliche Nickelgewinnung; die Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Unfälle, Arbeitskonflikte, die Verfügbarkeit und Produktivität von qualifizierten Arbeitskräften und andere Risiken der Bergbauindustrie; politische Instabilität, Terrorismus, Aufstände oder Krieg; Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, notwendigen Zulassungen oder beim Abschluss von Erschließungs- oder Bauaktivitäten; Mineralressourcenschätzungen in Bezug auf Crawford könnten sich aus beliebigen Gründen als ungenau erweisen; zusätzliche, aber derzeit unvorhergesehene Arbeiten könnten erforderlich sein, um die Machbarkeitsstufe zu erreichen; und selbst wenn Crawford in Produktion geht, gibt es keine Garantie, dass der Betrieb rentabel sein wird.Obwohl Canada Nickel versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gemacht und Canada Nickel lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.