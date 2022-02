Aurania Resources unterzeichnet neue Zugangsvereinbarung

Toronto, 15. Februar 2022 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF) (Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass ein wichtiges Zugangsabkommen mit der Gemeinde "Kim" auf seinem Projekt Lost Cities-Cutucu im Südosten Ecuadors unterzeichnet wurde, und gibt ein Update zum Betrieb.Das Unternehmen unterzeichnete gestern eine Zugangsvereinbarung mit der Gemeinde "Kim" im südlichen Teil des Konzessionsblocks. Dies ist das erste Mal, dass dem Unternehmen der Zugang zu diesem wichtigen Gebiet gewährt wird. Bei der Gemeindeversammlung waren zahlreiche handwerkliche Goldschürfer anwesend. Die Gemeinde Kim befindet sich in der Nähe der von Metron (siehe Pressemitteilung vom 26. September 2019) in der prognostizierten potenziellen Lage einer der "Lost Cities".Metron Inc. aus Reston, Virginia, USA, erstellte mit Hilfe der Bayes'schen Datenanalyse Wahrscheinlichkeitskarten der Position von "Logroño de los Caballeros", einer Goldgräbersiedlung, die um 1562 von den spanischen Konquistadoren gegründet und um 1605 aufgegeben wurde. Der Standort ist verloren gegangen. In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche Expeditionen unternommen, um den Ort zu finden. Metron hat historische Dokumente und Hinweise aus Geographie und Geologie in eine "Suchmatrix" eingearbeitet und dann mit Hilfe statistischer Algorithmen eine Karte mit statistischen Wahrscheinlichkeiten erstellt, dass sich die Siedlung in bestimmten Gebieten befindet. Kim wird ein Schwerpunkt der künftigen Arbeit sein.Frau Carolina Lasso Amaya hat die frühere Leiterin der Abteilung für soziale Verantwortung bei Aurania abgelöst. Frau Lasso ist seit mehr als zwei Jahren Direktorin der Step Forward Foundation (Dar el Paso Adelante) in Ecuador und verfügt über umfassende Kenntnisse der Gemeinden in der Cordillera de Cutucu. Ihre erste Amtshandlung war es, erfolgreich den Zugang zu Kim auszuhandeln.Bevor sie 2019 zur Stiftung kam, arbeitete Frau Lasso von 2011 bis 2017 für das Außenministerium in Kolumbien, wo sie hauptsächlich in den Grenzgebieten Amazoniens mit indigenen Gruppen arbeitete. Während dieser Zeit hatte sie auch mit Elementen der FARC, den kolumbianischen Paramilitärs, Kokainbauern, Personen, die Kindersoldaten rekrutieren, und anderen schwierigen und potenziell gefährlichen Gruppen zu tun. Sie entwickelte Modelle zur Wiedereingliederung von Gemeinschaften in das soziale Gefüge nach Konflikten. Während ihrer Zeit bei der Stiftung initiierte sie eine Reihe von Projekten für sauberes Wasser, Ernährungsprojekte und das äußerst beliebte "Warastai"-Fußballturnier zwischen Dörfern. Solche Aktivitäten sind wichtig, um bei den Stakeholdern von Aurania eine soziale Lizenz zu erlangen und zu erhalten. Frau Lasso ist gebürtige Ecuadorianerin und spricht fließend Englisch und Spanisch.Die Zahl der täglich neu auftretenden COVID-19-Infektionen in der Provinz Morona-Santiago, in der das Aurania-Projekt angesiedelt ist, ist im Vergleich zum Vormonat um die Hälfte zurückgegangen. Der Rote Alarm in Ecuador wurde noch nicht aufgehoben, aber man ist optimistisch, dass die Pandemie zurückgeht.Aurania ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücken beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer in Südamerika liegt. Das Vorzeigeprojekt, The Lost Cities - Cutucu Project, befindet sich im Jurassic Metallogenic Belt in den östlichen Ausläufern der Anden im Südosten Ecuadors.Informationen über Aurania und technische Berichte finden Sie unter www.aurania.com und www.sedar.com, sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/, auf Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und auf LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd-. 