Ausufernde (gewollte) Geldentwertung, Kriegsgefahr & lebensmüde Vögel

Nach starken Tagen bei den Edelmetallen beginnt dieser Tag mit deutlichen Verlusten. Was wird als Grund genannt? Entgegen der Angstmacherei, zieht Russland seine Truppen aus dem Grenzgebiet zur Ukraine ab, womit sich die Panikmache westlicher Geheimdieste als (bisher?) gegenstandslos erweist.In den USA bezweifeln Abgeordnete die kognitiven Fähigkeiten von Präsident Biden. Der Verfall sei zu offensichtlich. Weltweit zieht die Inflation weiter an, in den USA erreichte der CPI im Januar 7,5%, ein neuer 40-Jahres-Rekord.In Deutschland drohen jetzt noch stärkere Preissteigerungen bei Lebensmitteln, da die gestiegenen Kosten der Erzeuger langsam weitergegeben werden. Aber hat diese Inflation nicht sogar "erzieherische" Bedeutung? Es gibt solche Stimmen, die Preissteigerungen und Knappheiten, besonders bei Energie, gutheißen. Daß der angebliche Klimaschutz nichts mit Naturschutz zu tun hat, zeigen die Abholzungen im Reinhardswald. Größer können Widersprüche kaum sein.Erleichterungen bei C19? Fast überall, aber Kanada und Deutschland gehen harte Sonderwege. Weltweite Fälle von massivem Vogelsterben werfen Fragen auf, was das für Zeiten sind.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)