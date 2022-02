Schwächere Ukraine-Spannungen negieren Unterstützung von Gold

Der Goldpreis war am Mittwochmorgen in Asien leicht rückläufig und fiel während eines volatilen Handelstages von einem 8-Monatshoch, berichtet Investing.com . Mildernde Sorgen um eine russische Invasion der Ukraine negierten die Unterstützung des gelben Edelmetalls durch schwächere Anleiherenditen.Mit Blick auf die Zukunft ist der Dollar unter den Kerninvestoren der bevorzugte sichere Hafen gegenüber Gold und könnte bei einer weiteren Deeskalation der Ukraine-Krise fallen, was einen Anstieg des Goldpreises auslösen würde und umgekehrt, so meinte Director bei AirGuide Michael Langford."Abgesehen von den wöchentlichen Momentum-Indikatoren und dem Kauf der "Dips", die darauf hindeuten, dass der Weg des geringsten Widerstands nach oben verläuft, erwarten die meisten Händler, dass eine höhere Volatilität eine Hauptstütze der Goldmärkte sein wird, da Gerüchte und Marktgeflüster zunehmen", erklärte außerdem Avtar Sandu, Analyst bei Phillip Futures.© Redaktion GoldSeiten.de