Platin - Die Geduldsprobe

In den vergangenen Wochen oszillierte der Platinpreis zwischen dem Widerstand bei 1.066 USD und der Unterstützung bei 1.002 USD seitwärts, ohne dass eine der beiden Marktteilnehmerseiten für eine Richtungsentscheidung sorgen konnte. Allerdings konnte sich das Edelmetall nach dem Anstieg vom Dezember mittlerweile deutlich über eine Abwärtstrendlinie schieben und sich somit zumindest die Chance auf eine Erholungsfortsetzung erhalten.Neben einem Ausbruch über 1.066 USD wird jetzt vor allem ein Anstieg über 1.066 USD für die Bullen entscheidend. Erst darüber wäre der Ausbruch aus der Konsolidierung bestätigt und in der Folge mit einer Rally bis 1.103 und 1.132 USD zu rechnen. Selbst eine mittelfristige Ausdehnung des Anstiegs bis 1.173 USD wäre dann möglich.Ein weiteres Scheitern an der 1.066-USD-Marke wäre dagegen nicht problematisch. Erst mit einem Einbruch unter 1.002 USD hätte Platin den neutralen Korridor verlassen und dürfte bis 988 und darunter bereits 948 USD gedrückt werden. Bliebe dort eine Erholung aus, käme es zu einem Einbruch bis 901 USD.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG