Weltbank-Volkswirtschaftlerin warnt vor dem wachsenden Schuldenproblem

Die Verzögerungen bei der Bewältigung der wachsenden Schuldenlast in den armen Ländern werden wahrscheinlich nicht von der G20 gelöst werden, so warnte ein hochrangiger Vertreter der Weltbank. Während die Zinsen weltweit zu steigen beginnen und die Kreditnehmer stärker unter Druck setzten, treffen sich die 20 Finanzminister diese Woche in Indonesien, berichtet Business Recorder Führende Volkswirtschaftlerin der Weltbank, Carmen Reinhart, ist jedoch skeptisch, ob es bald eine Lösung für das Problem der untragbaren Schulden geben wird. "Die Verzögerung ist wirklich sehr problematisch", erklärte sie in einem Interview. Sie warnte außerdem davor, dass die durchschnittliche Dauer einer Staatsschuldenkrise neun Jahre betrage, was für die bereits gefährdeten Länder ein "verlorenes Jahrzehnt" bedeuten würde.Industrieländer boten einen Schuldenerlass an, um Ländern mit hoher Armut und niedrigem Pro-Kopf-Einkommen bei der Bewältigung der Pandemie zu helfen. "Der Schaden ist noch nicht behoben", meinte sie jedoch daraufhin. Auf die Frage, ob sie einen weiteren Vorstoß zur Behandlung der Schuldenfrage auf dem G20-Gipfel in dieser Woche erwarte, entgegnete Reinhart: "Ich hoffe es. Aber ich bin nicht optimistisch."© Redaktion GoldSeiten.de