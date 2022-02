Andy Schectman: Fed wird Dollar opfern; schützen Sie sich mit Gold & Silber

"Ich denke, wir müssen uns alle auf etwas gefasst machen und auf das vorbereiten, was ich als einen inflationären Pfad empfinde, wenn letztlich alles gesagt und getan wurde", erklärte Andy Schectman in einem Interview mit Investing News . Dabei teilte er seine Gedanken bezüglich der nächsten Schritte der Federal Reserve und wie sie sich auf Edelmetalle auswirken könnten."Sie haben sich für einen inflationären Pfad anstatt für Sparmaßnahmen und harte Entscheidungen entschieden. Und es fällt mir nicht schwer zu glauben, dass sie die Wirtschaft in die Luft jagen werden, wenn sie es den Zinsen zu steigen erlauben", erklärte er. "Ich denke, sie werden sie gerade so weit anheben, dass alle ausflippen und sie wieder etwas Spielraum haben. Und dann werden sie zurückkommen und sich anpassen, sie werden stimulieren und ihren Pfad ändern, um zu niedrigeren Zinsen und weiteren Geldspritzen in das System zurückzukehren."Auf die Frage, warum Gold und Silber noch nicht in Schwung gekommen sind, entgegnete Schectman, sie seien der Kanarienvogel im Kohlebergwerk. "Ich halte es für äußerst wichtig, dass die Machthaber den Anstieg von Gold und Silber bremsen, auch wenn alle anderen Rohstoffe nach oben schnellen", meinte er. "Wenn Gold und Silber angesichts einer Rekordinflation von 40 Jahren in die Höhe schießen, ist das ein Zeichen dafür, dass der Dollar wahrscheinlich wirklich in so großen Schwierigkeiten steckt, wie viele von uns erwarten - aber sie wollen sicher nicht, dass das in den Mainstream-Nachrichten und im Mainstream-Verständnis auftaucht."Die Beschaffung von Gold und Silber wird immer schwieriger, und Schectman empfahl den Investoren, eher früher als später eine Position aufzubauen. "Meiner Meinung nach gibt es keinen sicheren Ort, an dem man sich verstecken kann, mit Ausnahme von Edelmetallen", schloss er. "Betrachten Sie es also als Vermögen, nicht als Investition, und beginnen Sie mit der Entdollarisierung."© Redaktion GoldSeiten.de