Fed-Protokoll enthüllt; USA-Russland-"Hysterie"

Der Goldpreis stieg am Donnerstagmorgen in Asien leicht, wobei sich das gelbe Edelmetall nahe eines 8-Monatshochs befand, berichtet Investing.com . Preisentwicklungen blieben jedoch eher gering. Investoren hatten das Protokoll der letzten US-Notenbank-Sitzung zu verdauen, das gestern veröffentlicht wurde. Aus dem Protokoll ging hervor, dass die Zentralbank ihre Zinssätze demnächst anheben und das Inflationsniveau weiter im Auge behalten wird.Außerdem hieß es, dass sich die Beamten nicht auf ein bestimmtes Tempo der Zinserhöhungen festgelegt hatten. Das US-Handelsministerium veröffentlichte am Mittwoch ebenfalls Daten, die zeigen, dass der Kernumsatz im Einzelhandel im Januar im Vergleich zum Vormonat um 3,3% und der Einzelhandelsumsatz im Vergleich zum Vormonat um 3,8% gestiegen sind. Dies stellte das stärkste Wachstum seit 10 Monaten dar, angetrieben durch zunehmende Käufe von Fahrzeugen und anderen Waren.Investoren beobachten außerdem auch die Spannungen zwischen USA und Russland aufgrund der Ukraine. Die USA bezweifeln die Behauptungen Russlands, es habe seine Truppen von der ukrainischen Grenze abgezogen, und erklärten, Russland habe stattdessen bis zu 7.000 Soldaten aufmarschieren lassen. Russland bestreitet jedoch weiterhin jegliche Angriffspläne gegen die Ukraine und bezeichnete die Behauptungen der USA als "Hysterie."© Redaktion GoldSeiten.de