Gary Wagner: Osteuropa-Spannungen & Inflation werden Gold zu "deutlichen" Entwicklungen verhelfen

Spannungen in Osteuropa, ebenso wie Inflation, von der es eher unwahrscheinlich ist, dass sie sich allzu bald in Luft auflösen wird, sind Kräfte, die Gold dazu bringen werden, sich "deutlich" zu bewegen, meinte Gary Wagner in einem Interview mit Kitco News . Sollte tatsächlich ein Krieg ausbrechen, sollte eine anhaltende geopolitische Krise sowohl USD als auch Gold gemeinsam nach oben befördern."In den letzten Wochen gab es mehrere Tage, an denen der Dollar und Gold gleichzeitig als sichere Häfen genutzt wurden. Das würde zwar Druck auf Gold ausüben, aber den Anstieg bremsen, aber nicht unbedingt so stark sein, dass sich Gold aufgrund dieser Widrigkeiten bewegt", so Wagner. "Ich denke, dass sich Dollarstärke und Gold während eines solchen Konflikts im Gleichschritt bewegen können, so wie sich US-Aktien und Gold im Gleichschritt bewegen, wenn man eine sehr akkommodierende Federal Reserve hat", erklärte er.Die Inflation wird dem Goldpreis in diesem Jahr weiterhin Rückenwind geben, vor allem wenn die Großhandelspreise, wie sie der Erzeugerpreisindex anzeigt, hoch bleiben, entgegnete Wagner.© Redaktion GoldSeiten.de