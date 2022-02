USA-Russland Treffen; Hoffnungen auf diplomatisch Lösung

Gold war am Freitagmorgen in Asien etwas rückläufig, nachdem das gelbe Edelmetall über das wichtige 1.900-Dollar-Niveau ausbrach, berichtet Investing.com . Dabei verlangsamte ein angekündigtes Treffen zwischen Russland und USA die Flucht der Investoren hin zu sicheren Häfen.Die US-amerikanischen Aktienfutures legten am Freitag zu, während die Aktien im asiatisch-pazifischen Raum größtenteils nachgaben, da Spannungen zwischen USA und Russland weiterhin schwellen. Allerdings erklärte sich US-Außenminister Antony Blinken zu einem Treffen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow bereit, was Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung der Spannungen weckte. Russland fordert Sicherheitsgarantien, einschließlich des Nichtbeitritts der Ukraine in die NATO."Wir sehen Gold in der Verlängerung dieses Invasionshandels", sagte IG-Markets-Analyst Kyle Rodda gegenüber Reuters, und "das nächste technische Niveau, das es zu beobachten gilt, liegt bei 1.920 Dollar, es gibt also durchaus eine technische Grundlage für einen Anstieg des Goldpreises."Spot-Gold steht jedoch mit einem Plus von 1,7% zum dritten Mal in Folge vor einem Wochengewinn. "Kurzfristig wurden die Zuflüsse am Goldmarkt eindeutig durch die Geopolitik in Bezug auf Russland und die Ukraine, höhere Volatilitäten an den Aktienmärkten und die Nachfrage nach Inflationsabsicherungen gestützt", so auch die Analysten der Citi.© Redaktion GoldSeiten.de