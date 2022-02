Palladium - Auf dem Weg zum Kaufsignal

Im Anschluss an eine fulminante Rallyphase, die Palladium von der Unterstützung bei 1.804 USD bis über den mittelfristigen Widerstand bei 2.350 USD angetrieben hatte, setzte im Februar eine Konsolidierung ein. Diese wurde auf der Unterseite durch die mehrfache Verteidigung der Unterstützung bei 2.149 USD eingegrenzt. Ausgehend von der Marke starteten die Bullen in der laufenden Woche wieder einen Ausbruchsversuch, der jetzt die Hürde bei 2.350 USD erreicht.Mit dem derzeitigen Aufwärtsdruck dürfte es für Palladium nur eine Frage der Zeit sein, bis die kleineren Hürden bei 2.350 und 2.380 USD überschritten werden. Oberhalb von 2.441 USD wäre dann ein weiteres Kaufsignal aktiv und Zugewinne bis 2.540 USD möglich. Darüber könnte sogar die Barriere bei 2.639 USD erreicht werden.Sollte Palladium dagegen an den nahen Hürden zunächst abdrehen, könnte ausgehend von 2.270 USD der nächste Angriff starten. Darunter stünde ein Test der 2.149-UDS-Marke an. Erst deren Bruch würde die Ausbruchschance zeitlich nach hinten schieben und für eine Korrektur bis 1.997 USD sorgen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG