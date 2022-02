Grummes: Zweistellige Inflation in den USA absehbar

Es sei nur eine Frage der Zeit, bis die Inflation innerhalb der USA in den zweistelligen Bereich eintritt, so Florian Grummes, Geschäftsführer von Midas Touch Consulting, in einem Interview mit Kitco News . "Wir sind auf dem besten Weg dorthin. Es ist nur eine Frage der Zeit", meinte er."Es könnte dieses Jahr passieren, vielleicht auch im nächsten. Wenn die Fed tatsächlich anfängt, die Zinsen zu erhöhen und ein Tapering zu starten... Die Märkte haben bereits ein klares Signal gegeben, so dass ich nicht glaube, dass sie das aggressiv tun können, wenn überhaupt. Wahrscheinlich werden ihre Maßnahmen im Laufe des Jahres ziemlich schnell zurückgefahren, weil Ende des Jahres Zwischenwahlen anstehen", erklärte Grummes.Der mehrjährige Bullenzyklus des Goldes würde noch immer weitergehen, meinte er. "Gold hat alles getan, um seine wahren Absichten zu verschleiern. Im Nachhinein betrachtet war der Flash-Crash vom letzten August eigentlich der Beginn eines mehrmonatigen Aufwärtstrends. Heute wird es bereits 200 Dollar höher gehandelt. Gold hat seit August 2020 korrigiert. In den letzten 16 Monaten bildete es ein Dreieck, und ich denke, dass der letzte wichtige Tiefpunkt Mitte Dezember bei 1.750 Dollar lag, und seither ist der Goldpreis wieder gestiegen", so Grummes. Die Marke von 2.000 Dollar, erklärte er, bliebe jedoch weiterhin ein psychologisch wichtiges Schlüsselniveau.© Redaktion GoldSeiten.de