Spannungen zwischen Russland und Ukraine bieten Anlegern eine einzigartige Kaufgelegenheit

Wird er, oder wird er nicht? Das ist die Frage, die viele Menschen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin im Hinblick auf eine mögliche Invasion in der Ukraine stellen. Ich halte einen solchen Schritt für unwahrscheinlich, da Russland selbst im Falle einer "erfolgreichen" Invasion und der vollständigen oder teilweisen Annexion seines Nachbarlandes sehr viel zu verlieren hätte. Ich werde das noch weiter ausführen, aber erst einmal möchte ich sagen, dass allein die finanziellen Sanktionen lähmend wären.Was ich weiß, ist, dass die Spannungen einen meiner Meinung nach attraktiven Einstiegspunkt für russische Aktien geschaffen haben, die vor der Positionierung russischer Truppen an der ukrainischen Grenze Ende Oktober 2021 kräftig zugelegt haben. Der auf Dollar lautende RTS-Index, der 50 der liquidesten russischen Großunternehmen abbildet, verlor etwa ein Drittel seines Wertes, bevor er sich aufgrund höherer Energiepreise etwas erholte.Wir mögen osteuropäische und insbesondere russische Aktien aus einer Reihe von Gründen. Zwei wichtige Gründe fallen uns jedoch sofort ein: 1) Sie sind im Vergleich zu anderen Märkten unglaublich günstig und 2) sie bieten einige der höchsten Dividendenrenditen, die heute zu finden sind. Schauen wir uns die Bewertungen an. Laut Hasnain Malik, Leiter der Strategie- und Aktienforschung bei Tellimer Research, weisen russische Aktien derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von weniger als dem Fünffachen des Gewinns auf - ein attraktiver Abschlag von 25% gegenüber dem Fünfjahresmedian.Zum Vergleich: Der S&P 500 hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa dem 20-fachen des Gewinns. Russlands 5-faches entspricht früheren Tiefständen, die nach globalen Schocks (Finanzkrise, Ölpreisverfall 2014) sowie lokalen Schocks (Krieg mit Georgien 2008, Annexion der Krim 2014) verzeichnet wurden, fügt Malik hinzu. Und dann sind da noch die Dividenden. Ich glaube, sie gehören derzeit zu den höchsten der Welt. Im Folgenden finden Sie nur eine Auswahl der erstaunlichen Renditen, die von Unternehmen geboten werden, die wir mögen:Ich sollte auch darauf hinweisen, dass Russland zwar ein politisch kompliziertes Land ist, aber dennoch mit einer beneidenswerten geld- und finanzpolitischen Disziplin geführt wird. Die Staatsverschuldung liegt unter 20% des Bruttoinlandsprodukts (BIP), was in der heutigen Zeit, in der Ausgaben und Gelddrucken außer Kontrolle geraten, fast unglaublich ist. Derzeit beläuft sich die Staatsverschuldung der USA auf über 30 Billionen Dollar, was etwa 125% des BIP entspricht.Und da die USA die Zinsen noch nicht erhöht haben, um die Inflation zu kontrollieren, befindet sich die Bank von Russland mitten in einem Straffungszyklus, der im April letzten Jahres begann. Am Freitag vergangener Woche hob die Bank ihren Leitzins auf 9,5% an, was einer Erhöhung um 100 Basispunkte entspricht. Infolgedessen liegt die Realrendite 10-Jahresstaatsanleihe bei über 1%, was Russland zu einem der wenigen Länder macht, die auch nach Bereinigung um die Inflation positive Renditen bieten.Ich möchte meine Aussage von vorhin über die (Un-)Wahrscheinlichkeit einer Invasion bekräftigen. Putin ist vieles, aber er ist kein Dummkopf. Eine Militäraktion wäre für Moskau unglaublich kostspielig, nicht nur in finanzieller, sondern auch in politischer Hinsicht.Zum einen würde Russland wahrscheinlich von SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), dem internationalen Zahlungs- und Geldtransfernetz, ausgeschlossen werden. Zwar gibt es inzwischen andere Zahlungssysteme, von Visa über Mastercard bis hin zu Bitcoin, doch der Großteil des grenzüberschreitenden Handels zwischen Ländern wird nach wie vor über SWIFT abgewickelt. Das bedeutet, dass eine Abschaltung für Russland, das stark von Energieexporten abhängig ist, verheerend sein könnte.Dies ist nur einer von vielen Druckpunkten, die auf dem Tisch liegen, ein weiterer ist Nord Stream 2. Die gerade fertig gestellte, in russischem Besitz befindliche Pipeline nach Deutschland hat noch kein Gas transportiert, und das könnte auch so bleiben, wenn Putin einmarschiert. Der Präsident weiß das natürlich alles. Obwohl alles möglich ist, rechne ich fest damit, dass sich kühlere Köpfe durchsetzen werden, was eine gute Nachricht für Anleger ist, die auf einen solchen Zeitpunkt gewartet haben, um sich auf dem russischen Markt zu engagieren.© Frank HolmesDer Artikel wurde am 17. Februar 2022 auf www.usfunds.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.