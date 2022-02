Premium Nickel Resources & North American Nickel beschließen Reverse Takeover

Premium Nickel Resources Corp. und North American Nickel Inc. gaben bekannt, dass sie eine unverbindliche Absichtserklärung unterzeichnet haben, in deren Rahmen ein Reverse Takeover von Premium Nickel Resources durch North American Nickel stattfinden soll.Im Rahmen der Vereinbarung sollen Aktien von Premium Nickel Resources gegen 5,27 Aktien des resultierenden Unternehmens getauscht werden. Nach Abschluss des RTO werden voraussichtlich ca. 25% der ausstehenden Stammaktie des resultierenden Unternehmens von den derzeitigen Aktionären von North American Nickel und ca. 75% der ausstehenden Stammaktien von den derzeitigen Aktionären von Premium Nickel gehalten werden.Die unverbindliche Absichtserklärung sieht eine Exklusivitätsfrist vor, die am 2. April 2022 endet und im gegenseitigen schriftlichen Einvernehmen der Parteien verlängert werden kann.© Redaktion MinenPortal.de