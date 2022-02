WTI-OIL mit Kurs auf die 100,00 USD-Marke

Quelle Chart: Guidants

Das Rohöl der Sorte WTI befindet sich aktuell, ähnlich wie bei Brent bereits vor drei Tagen hier an dieser Stelle dargestellt, in einem Konsolidierungsmodus. Dieser könnte sich sogar noch kurzweilig fortsetzen, bevor der übergeordnete Aufwärtstrend wieder Einzug hält. Speziell über 86,75 USD bleibt die Lage aussichtsreich, sodass ab diesem Level oder mit neuem Reaktionshoch der Lauf in Richtung der 100,00 USD-Marke starten sollte. Technisch betrachtet besitzt WTI oberhalb von 95,85 USD mittelfristiges Potenzial bis 107,00 USD.Unterhalb von 86,00 USD müsste man hingegen mit Anschlussverlusten in Richtung von 82,00 USD rechnen. Ein aktuell wenig wahrscheinlicher Einbruch unter 81,50 USD würde dabei eine Ausdehnung der Abwärtsbewegung initiieren.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.