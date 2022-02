Kitco-Umfrage: Goldbullen in voller Kontrolle

Die Bedrohung eines möglichen Kriegs in Osteuropa und Angst, dass die Zentralbank nicht in der Lage sein wird, die Inflation einzudämmen, haben den Goldpreis letzte Woche zeitweise auf 1.900 Dollar je Unze befördert, ein 8-Monatshoch. Solide bullische Stimmung deutet an, dass der Preis kurzfristig höher steigen könnte, so berichtet Kitco News im Rahmen der wöchentlichen Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Es nahmen diesmal 18 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren 13 (72%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Zeitgleich meinen drei (22%) Analysten, dass der Goldpreis diese Woche sinkt. Nur ein (5%) Analyst blieb neutral eingestellt.Außerdem gaben auch 864 Kleinanleger ihre Stimmen ab. Davon waren 564 (65%) der Ansicht, dass der Goldpreis steigen wird. Weitere 196 (23%) prognostizierten einen niedrigeren Preis, während 104 (12%) Seitwärtsentwicklungen erwarten.© Redaktion GoldSeiten.de