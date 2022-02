Nächste Aufwärtsphase der Goldaktien

Gold brach aus seiner Dreiecksformation aus und erreichte 1.900 Dollar. Es war in der Lage, die Goldaktien anzuheben und weg von der wichtigen Unterstützung zu bewegen. Seit letztem Freitag ist Gold um 70 Dollar je Unze gestiegen. Der GDX gewann 13%, während der GDXJ um 11% zulegte. Nach drei Tests hielt der GDX die Unterstützung bei 20 bis 30 Dollar und sprang zu einem 8-Monatshoch nahe 35 Dollar. Der GDXJ hinkte etwas hinterher, besitzt jedoch Potenzial, einen Double Bottom zu markieren.Am unteren Ende des Charts plotten wir Gold gegenüber dem S&P-500-Verhältnis, das sich von einem wichtigen Tief wegbewegen könnte. Das Verhältnis mag noch etwas Zeit brauchen oder könnte sein Tief erneut testen, doch eine nachhaltige Erholung würde letztlich zusammen mit der nächsten Edelmetallaufwärtsphase zusammenfallen.Die relative Stärke in Gold und den größten Goldaktien ist Beweis dafür, dass sehr viel Geld in die Edelmetalle gesteckt wurde. Der GDX gegenüber dem GDXJ befindet sich auf einem 21-Monatshoch. Newmont Gold und Franco Nevada werden nahe ihrer Spitzen von August 2020 gehandelt, während GDX und GDXJ etwa 20% bzw. 30% von dieser Spitze entfernt sind.Die meisten Bergbauunternehmen hinkten Gold hinterher und entwickelten sich schlecht, weil die Kosten in den vergangenen 18 Monaten zugelegt haben und der Goldpreis rückläufig war. Margins haben sich etwas stärker zusammengezogen als der Goldpreis. Deshalb ist der Monats- und Quartalswiderstand bei 1.900 Dollar Gold wichtig. Dessen Durchbruch ist der Schlüssel zu einer nachhaltigen Goldpreisaufwärtsbewegung, doch ebenso für Bergbauunternehmen, Juniors und Silber.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 18. Februar 2022 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.