Gedanken zur Inflation

Wie viel Inflation ist in Ordnung? Darauf gibt es unterschiedliche Antworten. Ich denke, sie sollte sehr niedrig sein, aber auf jeden Fall positiv, um eine Deflation zu verhindern. Was auch immer Ihr Ideal sein mag, es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, die Sie zumindest zufrieden stellen würden. Politikwissenschaftler nennen diese Spanne das "Overton-Fenster", eine hypothetische Box um die Grenzen einer akzeptablen Politik. Alles, was außerhalb dieses Rahmens liegt, ist per Definition inakzeptabel.Ideologen haben schon vor langer Zeit herausgefunden, dass man unannehmbare Ziele erreichen kann, indem man das Overton-Fenster erweitert. Wenn man seine radikale Idee in die Diskussion einbringen kann, ohne dass sie sofort verworfen wird, ist man auf dem besten Weg, sie durchzusetzen. Das ist in etwa so, als würde Putin die Grenzen der Ukraine von seinen Truppen weg verlegen wollen.Das Gleiche gilt für die Inflation. Ich habe schon oft geschrieben, dass ich mit hochrangigen Volkswirtschaftlern der Fed und Nobelpreisträgern zusammengesessen habe, die sich privat für eine Inflationsrate von 4% ausgesprochen haben. Niemand hat das jemals öffentlich gesagt. Aber Bernanke sagt 2%, und dann schlagen Yellen und Powell vor, dass wir noch mehr Gas geben sollten, um einen Durchschnitt von 2% zu erreichen. Vor zwei Jahren hätten Sie vielleicht gesagt, dass ein CPI-Wachstum von 4% bis 5% inakzeptabel ist. Jetzt, wo wir gerade 7,5% im Jahresvergleich gesehen haben, sehen 4% plötzlich viel besser aus. Das passiert, wenn sich das Zeitfenster vergrößert.Volkswirtschaftler sprechen von "Inflationserwartungen", denn was in der Vergangenheit geschehen ist und was wir für die Zukunft erwarten, sind zwei verschiedene Dinge. Der Consumer Price Index ist die Vergangenheit. Schlimmer noch, es ist nicht einmal eine sehr genaue Vergangenheit, wie wir weiter unten erörtern werden. Aber was auch immer es war, es ist vorbei. Wenn Sie eine finanzielle Entscheidung treffen, müssen Sie davon ausgehen, wie hoch die Inflation in Zukunft sein wird. Wir alle wissen, was man über Annahmen sagt.Der erste Teil dieses Artikels wird eine allgemeine Diskussion über das Konzept der Inflation sein, und der zweite Teil wird sich mit dem befassen, was Sie wirklich wissen wollen, nämlich die wahrscheinliche Entwicklung der Inflation in den nächsten 12 Monaten.Wir beginnen mit einem Chart. Dies ist ein langfristiger Blick auf den Consumer Price Index in einem Format, das man nicht oft sieht: der tatsächliche Index. Auch hier handelt es sich um eine logarithmische Skala, so dass Sie das prozentuale Wachstum konsistent sehen können (d. h. der vertikale Abstand von 40 bis 80 ist der gleiche wie 80 bis 160 usw.). Schauen Sie genau hin, ob Sie einen Zeitraum seit dem Zweiten Weltkrieg finden können, in dem die Inflation "vorübergehend" war.(Übrigens werde ich die Begriffe "CPI" und "Inflation" synonym verwenden, obwohl wir alle wissen, dass der CPI ernsthafte Mängel aufweist und die Lebenshaltungskosten der meisten Menschen nicht genau widerspiegelt. Dazu kommen wir weiter unten.) Wie Sie sehen können, ist der CPI während der gesamten Nachkriegszeit stetig gestiegen. Die wenigen kleineren Unterbrechungen endeten schnell. Sie können auch deutlich sehen, wie die Linie in den späten 1960er und 1970er Jahren nach oben abknickte. Mitte der 1980er Jahre kehrte sie dann zum vorherigen Aufwärtstrend zurück.In diesem 75-Jahres-Zeitraum stieg der Index im Durchschnitt um 3,44% im Jahr, was fast dem 13-fachen entspricht. Heute braucht man 1.261 Dollar, um die gleiche Kaufkraft zu haben wie 100 Dollar im Jahr 1947 - allerdings ist dies nur ein grober Vergleich, da die heutige Wirtschaft qualitativ anders ist. Im Jahr 1947 konnte man ein iPhone nicht zu jedem Preis kaufen.In jüngster Zeit lag die Inflation bis vor etwa einem Jahr unter dem Durchschnitt. Ein paar Jahrzehnte unter diesen Bedingungen haben unser Overton-Fenster verengt. Ich vermute, dass wir immer noch ziemlich besorgt wären, wenn die Inflation einfach auf 3% oder 4% angestiegen wäre. Das wäre weit außerhalb des Rahmens der jüngsten Erfahrungen gewesen. In Wirklichkeit ist es viel schlimmer.Ich möchte jedoch betonen, dass jede Inflation ein Problem darstellt. Selbst eine Inflation von 2% - die die Fed jetzt als Untergrenze ansieht - stiehlt Ihnen die Kaufkraft. Diebstahl in Zeitlupe ist immer noch Diebstahl. Jetzt ist es nicht einmal mehr Zeitlupe. Hier ist der gleiche Chart wie oben, auf die letzten 10 Jahre gezoomt und immer noch mit einer logarithmischen Skala. Die beiden roten Kästchen sind vertikal gleich groß, was bedeutet, dass sie den gleichen Inflationsbetrag darstellen.Von Mai 2020 bis Januar 2022 stieg der Consumer Price Index um insgesamt (nicht annualisiert) 10,2%. Geht man vom gleichen Zeitpunkt aus zurück, so muss man im März 2013 beginnen, um die gleiche Inflationsrate zu erhalten. Das bedeutet, dass sich das Tempo mehr als vervierfacht hat. Dies erinnert an das alte Bild vom Frosch im heißen Wasser. Wir sind die Frösche und wir haben viele Jahre lang ein schönes warmes Bad genossen. Jetzt ist es ungemütlich und wird immer ungemütlicher. Kein Wunder, dass wir versuchen, herauszuspringen. Das ist nicht so einfach, wie wir dachten.