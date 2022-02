Dundee Precious Metals hebt Quartalsdividende an

Der Vorstand von Dundee Precious Metals Inc. kündigte am Freitag eine Quartalsdividende in Höhe von 0,04 USD je Stammaktie an. Demnach wird die Quartalsdividende um 33% angehoben.Die Ausschüttung erfolgt den Angaben zufolge am 18. April 2022 an alle Aktionäre des Unternehmens per 31. März 2022 17:00 Uhr (Ortszeit Toronto).Dundee ist ein internationales Goldbergbauunternehmen mit Sitz in Kanada. Zu seinem Portfolio gehören Projekte in Bulgarien, Namibia, Ecuador und Serbien.© Redaktion MinenPortal.de