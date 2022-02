Gold floriert in Zinserhöhungszyklen

Das gefürchtetste Schreckgespenst der Goldfutures-Spekulanten sind die Zinserhöhungszyklen der Fed. Diese hochverschuldeten Händler, die einen übergroßen Einfluss auf den Goldpreis ausüben, fliehen vor Angst, wenn sich Zinserhöhungen abzeichnen. Die daraus resultierenden massiven Verkäufe drücken den Goldpreis stark nach unten und beeinträchtigen die Stimmung. Aber diese kurzsichtigen Spekulanten haben offenbar keine Geschichtsbücher, denn Gold gedeiht während der Zinserhöhungszyklen der Fed! Sie haben sich als sehr optimistisch für diesen Vermögenswert erwiesen.Mitte Juni 2021 traf sich der Offenmarktausschuss der Federal Reserve, der für die Festlegung der Geldpolitik dieser Zentralbank zuständig ist, zu einer seiner acht planmäßigen Sitzungen im Jahr. Der FOMC deutete nicht einmal eine Zinserhöhung an, aber jede zweite Sitzung wird von einer Zusammenfassung der Wirtschaftsprognosen einzelner hochrangiger Fed-Beamter begleitet. Ihre Erwartungen hinsichtlich der künftigen Federal-Funds-Rate werden im so genannten Dotplot detailliert dargestellt.Knapp 2,5 Jahre nach der letzten Anhebung des Leitzinses rechnete nur ein Drittel dieser Fed-Entscheidungsträger mit einer Anhebung um vielleicht zwei Viertelpunkte bis Ende 2023. Obwohl dies in der Marktzeit eine Ewigkeit entfernt ist, gerieten die Gold-Futures-Spekulanten in Panik. Ihr extremes Dumping von Long-Kontrakten ließ den Goldpreis innerhalb von drei Tagen um 5,2% sinken und löste eine ernsthafte Abwärtspsychologie aus! Diese Leute gehen davon aus, dass Zinserhöhungen der Fed schlechte Nachrichten für Gold sind.Als dann Anfang August ein besser als erwartet ausgefallener US-Arbeitsmarktbericht die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch die Fed erhöhte, reagierten dieselben Goldfutures-Spekulanten mit epischen Leerverkäufen. Dies ließ den Goldpreis innerhalb von nur zwei Handelstagen um weitere 4,1% fallen! Später, Mitte September, sorgte eine große positive Überraschung bei den monatlichen US-Einzelhandelsumsätzen, die die US-Notenbank ebenfalls zu einer Zinserhöhung drängte, für weitere heftige Verkäufe an Goldfutures, die den Goldpreis an diesem Tag um 2,2% nach unten drückten.Es gibt unzählige Beispiele dafür, dass diese aufgeregten Händler aufgrund von Befürchtungen einer Zinserhöhung durch die US-Notenbank riesige Mengen an fremdfinanzierten Verkäufen auf den Goldpreis losgelassen haben. Oberflächlich betrachtet erscheint dies sogar logisch. Gold wirft nichts ab, also sollten höhere Zinsen, die die Renditen konkurrierender, auf US-Dollar lautender Anleihen in die Höhe treiben, das gelbe Metall weniger attraktiv erscheinen lassen, oder? Das Problem ist, dass harte Fakten diese fehlerhafte These entkräften: Gold gedeiht während der Zinserhöhungszyklen der Fed.Die gleiche irrationale Paranoia von Goldfutures-Spekulanten plagte Gold Ende 2015 auf dem Weg zur ersten Zinserhöhung der Fed in ihrem letzten Zyklus Mitte Dezember des Jahres. Daher beschloss ich, die historischen Daten zu analysieren, um zu sehen, ob diese Sorgen gerechtfertigt waren. Sie waren es nicht. Ende März 2017 habe ich diesen Forschungsstrang erneut aktualisiert. Jetzt blicken wir auf die geladenen Fässer eines weiteren bevorstehenden Fed-Zinserhöhungszyklus.Die moderne Ära der Geldpolitik begann 1971, als der US-Dollar vollständig auf Fiat umgestellt und vom Goldstandard abgekoppelt wurde. Das vergangene halbe Jahrhundert, die 51,2 Jahre seit diesem schicksalhaften Wendepunkt, bilden also den umfassenden Untersuchungszeitraum. Diese Untersuchung ist nicht ganz einfach, denn je weiter man in die Vergangenheit zurückblickt, desto lückenhafter werden die historischen Daten. Die Fed unterhält umfangreiche, aber häufig wechselnde Datensätze.Die Goldpreise zu ermitteln ist einfach, aber die genauen Tage zu finden, an denen der FOMC sein Leitzinsziel auf regulären oder Dringlichkeitssitzungen vor Jahrzehnten geändert hat, ist problematisch. In früheren Versionen dieser Untersuchung habe ich Dokumente der New Yorker Fed verwendet, in denen die Änderungen des Leitzinses und die entsprechenden Daten aufgeführt sind. Aber in den fünf Jahren seit der letzten Aktualisierung hat die St. Louis Fed eine weitaus gründlichere und scheinbar bessere tägliche Aufzeichnung der FFR-Ziele veröffentlicht.Ich bin also zu diesem Datensatz übergegangen, habe ihn in unsere Tabellenkalkulationen integriert und die gesamte Analyse von Grund auf neu durchgeführt. Das Ergebnis war, dass sich die Daten einer Handvoll von FOMC-Sitzungen, die in den 1970er und 1980er Jahren die Zinserhöhungszyklen einleiteten oder beendeten, um einige Wochen oder so verschoben. Dies wirkte sich auf ihre Dauer und damit auf die Preisentwicklung von Gold in diesen Zeiträumen aus. Die letztendliche Auswirkung auf diese Untersuchung war unerheblich.Allerdings änderten sich dadurch die durchschnittlichen Gewinne und Verluste von Gold während der Zinserhöhungszyklen der Fed im Vergleich zu meinem Update vom März 2017 leicht. Die Definition eines Fed-Zinserhöhungszyklus bleibt die gleiche: drei oder mehr aufeinanderfolgende Erhöhungen des FOMC-Zinsziels für die Federal Funds ohne zwischenzeitliche Senkungen. Es ist schwer zu argumentieren, dass eine einzelne Anhebung oder sogar zwei isolierte Anhebungen, die von Zinssenkungen unterbrochen werden, einen Zyklus ausmachen. Die Fed hat gelegentlich beides getan.Seit 1971 hat der FOMC einmal die Zinsen erhöht und dann sechsmal gesenkt. Zweimal hintereinander wurde der FFR erhöht, bevor diese Zinserhöhungen ein weiteres halbes Dutzend Mal rückgängig gemacht wurden. Es gab jedoch zwölf echte Zinserhöhungszyklen der Fed, die aus drei oder mehr ununterbrochenen FFR-Anhebungen in diesem langen Zeitraum bestanden. Dies umfasste alle möglichen Goldumfelder, Bullen und Bären, zügellose Gier und Angst der Herde und die gesamte Bandbreite der Inflation.Wenn also Goldfutures-Spekulanten Recht haben, dass Zinserhöhungen der Fed eine ernste Bedrohung für Gold darstellen, dann würden die vergangenen Dutzend Zinserhöhungszyklen der Fed dies beweisen. Aber diese Händler liegen völlig falsch, denn sie sind durch die Kurzsichtigkeit ihrer extrem kurzen Zeithorizonte geblendet, die sie zum Überleben benötigen. Obwohl er wegen seiner mangelnden Rendite als steriler Vermögenswert verspottet wird, hat sich die Anhebung des Leitzinses durch den FOMC als sehr positiv für Gold erwiesen!Diese Charts offenbaren diese ketzerische Wahrheit. Sie überlagern die täglichen Goldpreise sowohl mit dem tatsächlichen Zielwert des FOMC für die Federal Funds Rate als auch mit der täglichen effektiven FFR seit 1971. Diese Markt-FFR schwankt um dieses Ziel herum, was die Federal Reserve dazu zwingt, die Zinssätze durch An- und Verkäufe am offenen Markt aktiv zu manipulieren, um die Zinssätze auf eine Linie zu bringen. Moderne computergestützte Märkte haben dies sehr viel einfacher gemacht.Jeder Zinserhöhungszyklus der Fed wird hervorgehoben und mit den wichtigsten Statistiken versehen. Dazu gehören die Gesamtzahl der Leitzinserhöhungen in Basispunkten, die genauen Gewinne des Goldpreises zwischen dem Schlusskurs am Tag vor der ersten Anhebung und dem Tag der letzten Anhebung, die Anzahl der Anhebungen in jedem Zyklus und die Dauer jedes Zyklus in Monaten zwischen der ersten und der letzten Anhebung. Die durchschnittlichen FFR-Anhebungen innerhalb der Zyklen sind ebenfalls vermerkt, sowohl was die Gesamtzahl der Anhebungen als auch die Dauer betrifft.Da ein halbes Jahrhundert all dieser Daten nicht lesbar in einen Chart passen würde, sind sie auf zwei verteilt. Ängstliche Goldfutures-Spekulanten sollten hier aufhören zu lesen, damit diese heterodoxe historische Aufzeichnung nicht ihr falsches Weltbild erschüttert. Alle anderen, die mit der Wahrheit umgehen können, sollten ihre Gold- und damit auch ihre Goldaktienportfolios deutlich aufstocken, wenn die Fed mit Zinserhöhungen droht und diese auch durchführt. Gold gedeiht während der Zinserhöhungszyklen der Fed!