WGC: Chinas Goldmarkt im Januar

Der World Gold Council veröffentlichte auf seinem Goldhub-Blog vergangene Woche die aktuellen Informationen zur Entwicklung des chinesischen Goldmarktes im Januar. Das Reich der Mitte hat sich in den vergangenen 20 Jahren zum führenden Goldmarkt entwickelt.• Die Goldpreise fielen im Januar geringfügig: Der Shanghai Gold Benchmark Price PM (SHAUPM) und der LBMA Gold Price AM fielen um 1,4% bzw. 0,8%.• Der lokale Goldpreisaufschlag blieb vor dem chinesischen Neujahrsfest (CNY) trotz der lokalen Goldpreisschwäche über seinem Jahresdurchschnitt von 2021.• Nach einem Anstieg um 7 Tonnen im Dezember 2021 gingen die Bestände der chinesischen börsengehandelten Gold-ETF im Januar 2022 um 9 Tonnen (0,5 Mrd. US$, 3 Mrd. RMB) zurück, so dass die Gesamtbestände auf 66 Tonnen (4 Mrd. US$, 25 Mrd. RMB) sanken.• Die Goldabhebungen an der Shanghai Gold Exchange (SGE) beliefen sich im Januar auf insgesamt 186 t, 16% höher als im Vorjahr und deutlich über dem Durchschnitt für 2021.• Chinas Goldimporte beliefen sich im Jahr 2021 auf insgesamt 818 t, ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vorjahr, der auf eine starke Erholung des lokalen Goldverbrauchs zurückzuführen ist.• Chinas Goldverbrauch boomte während der CNY-Feiertage. Ein niedrigerer lokaler Goldpreis und verfügbar gewordene Reisebudgets – aufgrund von COVID-Ausbrüchen in verschiedenen Regionen – könnten das Interesse der Verbraucher an Goldprodukten, insbesondere an Heritage-Goldschmuck und Artikeln mit Tigermotiven, beflügelt haben.Weitere Informationen und interessante Grafiken finden Sie unter www.gold.org © Redaktion GoldSeiten.de