Hecla baut an einem Boden

Quelle Chart: Guidants

Quelle Chart: Guidants

Das nordamerikanische Minenunternehmen Hecla Mining Company weist seit dem Sommer des vergangenen Jahres eine klare Schwäche auf. Glücklicherweise jedoch lässt sich für alle Edelmetallbullen, im Kontext des sehr konstruktiven Goldpreises, eine Bodenbildung erkennen. Diese besitzt das Potenzial eines erfolgreichen Jahresverlaufs 2022, sofern diese Bodenbildung eben auch gelingt. Mehr dazu im Nachgang.Wie anhand des u.a. Tagescharts ersichtlich, lässt sich im Bereich rund um 4,66 USD eine markante Unterstützung definieren, auf welche wir im Falle einer weiteren Korrektur auch schon zur vergangenen Analyse vom 19. November 2021 verwiesen. Exakt im Bereich von 4,66 USD stabilisierte sich der Kurs und weist dabei eine tendenzielle Bodenbildungsmöglichkeit auf. Kurzfristig erscheinen weitere Rücksetzer in diesen Bereich möglich, um schließen die Tragfähigkeit dieser Unterstützung zu untermauern. Siehe dazu auch hier , dass erst heute veröffentlichte Video rund um die mögliche Entwicklung zu Gold & Silber. Sollte sich die Notierungen daher dort stabilisieren, erscheint eine Attacke auf die seit Sommer 2021 bestehende Abwärtstrendlinie möglich. Ein Anstieg über 5,57 USD per Tagesschluss, dürfte dabei als Initialzündung dienen. Im weiteren Verlauf wären dann Zugewinne bis 6,41 bzw. 6,74 USD denkbar. Demgegenüber wäre eine Korrekturfortsetzung, bei der Aufgabe des unlängst bestätigten Unterstützungsbereich von 4,66 USD, zu erwarten. Zur Aktivierung möglicher Folgeverluste, könnte bereits ein Abtauchen unter 4,60 USD dienen, bevor insbesondere unter 4,45 USD der weitere freie Fall beinahe garantiert sein dürfte. Im Zuge anhaltender Kursschwäche, müsste man in der Konsequenz zusätzliche Verluste bis 4,00 bzw. 3,45 USD einkalkulieren.Noch befindet sich die Aktie in einem klaren Abwärtstrend, sodass man final den Ausbruch abwarten muss. Wer hingegen der Unterstützung um 4,66 USD traut, der könnte auch Rücksetzer zum proaktiven Positionsaufbau nutzen. Denn sollte die Aktie über 5,57 USD ansteigen, wären weitere Zugewinne bis 6,41 bzw. 6,74 USD anzunehmen.Sollte jedoch die Unterstützung bei 4,66 USD aufgegeben werden, wäre insbesondere bei Notierungen unterhalb von 4,45 USD mit einer Korrekturfortsetzung zu rechnen. Der Abwärtstrend dabei unlängst bestätigt, sodass es weiter abwärts in Richtung von 4,00 USD und darunter bis 3,45 USD gehen dürfte.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.