Stellar AfricaGold berichtet über Entdeckung einer dritten Struktur bei Tichka Est in Marokko: Neue durchgehende Goldmineralisierung auf 1 km Streichlänge

Montreal, 21. Februar 2022 - Stellar AfricaGold Inc. (TSX-V: SPX, OTCQB: STLXF, FWB: 6YP1) (Stellar oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass im Zuge des vierten Grabungsprogramms im Goldprojekt Tichka Est in Marokko eine dritte Struktur mit Goldmineralisierung auf mehr als einem Kilometer Streichlänge entdeckt wurde. In den aus den Gräben entnommenen Proben wurden Goldgehalte von bis zu 5,81 g/t Au auf 4 Meter nachgewiesen.Maurice Giroux, der bei Stellar als VP Exploration und COO verantwortlich zeichnet, erklärt: Ich freue mich, dass sich das Potenzial des Projekts Tichka mit der Entdeckung einer weiteren neuen Struktur innerhalb der Konzession Tichka-Est so großartig entfaltet. Diese dritte Struktur, die als Zone C bezeichnet wird, befindet sich östlich von Zone B und weist eine ähnliche Mineralogie, ähnliche Goldgehalte und eine ähnliche strukturelle Mächtigkeit auf wie die bereits bekannt gegebenen Zonen B und A. Mit der Struktur der Zone C kommen zu den bereits gemeldeten 1.200 Metern Streichlänge der Strukturen A und B nochmals 1.000 Meter Streichlänge mit Goldmineralisierung hinzu, was einer Gesamtstreichlänge von 2.200 Metern entspricht. Diese wichtige neue Struktur ist in östlicher Richtung und in der Tiefe offen. Stellar hat in Marokko ein Geologenteam dauerhaft im Einsatz und die Exploration der Zone C schreitet voran. Die Ergebnisse der Probenanalyse werden nach Erhalt veröffentlicht.Im Rahmen des Grabungsprogramms in der Zone C wurden quer über eine von Osten nach Westen streichende Struktur aus Quarz-Ankerit-Sulfiden obertägig sechs Gräben jeweils einen Meter tief händisch ausgehoben. Die augenscheinlich mit Sulfiden, Pyrit, Arsenpyrit, Kupferkies und Eisenoxid mineralisierte Struktur ist in eine stark zerklüftete und deformierte Schieferformation eingebettet (siehe Abbildung 1 unten), die während der ersten Beprobung von Flusssedimenten in der neuen Konzession 3738989 entdeckt wurde (siehe Pressemitteilung vom 8. Februar 2022).Im Rahmen dieser ersten Grabungsphase in der Struktur der Zone C konnte eine bedeutende Goldmineralisierung auf einer Streichlänge von mehr als einem Kilometer mit Mächtigkeiten von bis zu 7 Metern bestätigt werden (siehe Abbildung 2).Zu den wichtigsten Analyseergebnissen zählen:Graben C1:-3,58 g/t Au auf 2 Meter,Graben C2:-5,81 g/t Au auf 4 Meter,Graben C3:-3,14 g/t Au auf 4 Meter,Graben C4 -5,66 g/t Au auf 1 Meter und 0,92 g/t Au auf 7 Meter, undGraben C5:-0,88 g/t Au auf 2 Meter.Abbildung 1 - Graben C3 mit Scherungsstruktur aus Quarz und Ankerit, die auf 4 Meter 3,14 g/t Au enthälthttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/64299/TrenchesZoneCFINAL_DE_PRcom.001.jpegStellar setzt die Exploration in der Struktur der Zone C fort und legt zusätzliche Ergänzungsgräben im Bereich der östlichen Erweiterung sowie zwischen den Gräben C1 und C2 an. Stellar plant, die Bohrungen in dieser neuen Zone C in die Planung für die ersten Bohrprogramme im Bereich der Strukturen der Zonen A und B einfließen zu lassen. Darüber hinaus ist es wichtig, hier zu erwähnen, dass die Goldanomalien, die im Rahmen der Beprobung von Flusssedimenten lokalisiert und als Zone 5 identifiziert wurden (siehe Pressemeldung vom 8. Februar 2022), in engem Zusammenhang mit der Goldstruktur der Zone C zu stehen scheinen, was darauf schließen lässt, dass die Analyse von Flusssedimenten ein effektives Instrument zur Lokalisierung von Mineralisierungen in der Region Tichka Est ist. Insgesamt wurden im Rahmen der Beprobung von Flusssedimenten 6 Goldanomalien ermittelt, von denen 5 noch nicht untersucht wurden, jedoch in den kommenden Explorationsprogrammen erkundet werden sollen.Abbildung 2 - Standorte der Gräben im Bereich der Strukturen der Zonen A, B und Chttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/64299/TrenchesZoneCFINAL_DE_PRcom.002.jpegAbbildung 3 - Geologie und Analyseergebnisse zu den Proben aus den Gräben C2 und C3https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/64299/TrenchesZoneCFINAL_DE_PRcom.003.pnghttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/64299/TrenchesZoneCFINAL_DE_PRcom.004.pngDie Gräben wurden quer über die Zone C verlaufend händisch bis zu einer durchschnittlichen Tiefe von 1,5 Metern ausgehoben. Die Gräben wurden im Maßstab 1:100 kartiert. In 1-Meter-Abständen wurden Proben mit Hilfe einer mechanischen Steinsäge entnommen, um - wie im Fachbericht von Stellar vom 15. November 2020 empfohlen - eine bessere Probengenauigkeit zu erzielen.Die Probenahme erfolgte durch zwei erfahrene einheimische Geologen unter der Aufsicht von Yassine Belkabir, dem Direktor von Stellar in Marokko, und von Dr. Ali Saquaque, dem technischen Berater von Stellar für Afrika. Die Proben wurden an der Entnahmestelle in Säcke verpackt und in sicheren Bereichen gelagert, bis sie zur Analyse zu African Laboratory for Mining and Environment ("Afrilab") nach Marrakesch transportiert wurden.101 Proben aus diesem Programm wurden an das Labor übergeben. Zur Qualitätskontrolle wurden der Charge zusätzlich 4 Standardproben, 4 Probenduplikate und 4 Leerproben hinzugefügt. Mit Ausnahme des Probenduplikats, das einen mutmaßlichen Nugget-Effekt aufweist, liegen die Standard- und Leerproben innerhalb der zulässigen Grenzen. Die Werte der Leerproben lagen allesamt unter der Nachweisgrenze für Gold.Das Goldprojekt Tichka Est, das sieben Konzessionsgebiete mit einer Gesamtfläche von 82 Quadratkilometern umfasst, befindet sich in der Region des Hohen Atlas in Marokko, etwa 80 Kilometer südsüdwestlich von Marrakesch, einer Region, die das ganze Jahr hindurch über nationale und regionale Straßen bis zum Dorf Analghi in der Nähe der mineralisierten Goldzone erreichbar ist. Explorationsarbeiten im Anschluss an einige starke Anomalien in Flusssedimenten, die von ONHYM festgestellt wurden, führten Stellar zur Entdeckung von drei ausgedehnten goldmineralisierten Strukturen, die als Zone A, B und C bezeichnet werden. Stellar AfricaGold Inc. ist ein kanadisches Edelmetallexplorationsunternehmen, das an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol TSX.V: SPX, am OTCQB® Venture Market unter dem Symbol OTCQB: STLXF und an der Frankfurter Börse unter dem Symbol: 6YP1, notiert ist.Das Unternehmen unterhält Büros in Vancouver, British Columbia, und in Montreal, Quebec, und hat eine Repräsentanz in Casablanca, Marokko.Stellars wichtigstes Explorationsprojekt ist seine Goldentdeckung auf dem Goldprojekt Tichka Est in Marokko, einer Gruppierung von sieben Konzessionsgebieten mit einer Fläche von 82 km2. Das Konzessionsgebiet Tichka Est liegt in der westlichen Domäne des Hohen Atlas, etwa 80 km südwestlich der Stadt Marrakesch. Das Gebiet ist das ganze Jahr hindurch über eine Straßen bis zum Dorf Analghi in der Nähe der mineralisierten Goldzone erreichbar. Stellar besitzt auch das Goldprojekt Namarana in Mali, wo derzeit Schürfgräben angelegt werden. Stellar verfügt auch über drei ausstehende Genehmigungen in Côte d'Ivoire.Der technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von M. Yassine Belkabir, MScDIC, CEng, MIMMM, einem Director von Stellar und qualifizierten Sachverständigen im Sinne von NI 43-101 geprüft und genehmigt.J. François Lalonde, President von Stellar, kann unter der Rufnummer 514-994-0654 oder per E-Mail an lalondejf@stellarafricagold.com kontaktiert werden.Weiterführende Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.stellarafricagold.com.Für das BoardJ. François LalondeJ. François LalondePresident & CEODiese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen bezüglich des Arrangements. Zukunftsgerichtete Informationen spiegeln die aktuellen internen Erwartungen oder Überzeugungen des Unternehmens wider und beruhen auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. 