Der Goldmarkt entwickelt sich besser als andere Rohstoffe  MKS PAMP Group

Der Goldmarkt profitiert weiterhin auf einer Welle geopolitischer Ängste. Die Preise konnten zuletzt eine neue kritische Unterstützung bei über 1.900 $ je Unze halten. Laut Nicky Shiels, Leiterin der Metallstrategie bei der MKS PAMP Group, könnte das Edelmetall eine weitere Aufwärtsdynamik entfalten, dies berichtet Kitco News In einer Notiz erklärte die Expertin letzte Woche, dass Gold sich in den vergangenen zwei Wochen besser entwickelt habe als der breitere Rohstoffindex: "Das ist eine weitgehend konträre Bewegung, da der Markt seit einiger Zeit alle Rohstoffe mit Ausnahme der Edelmetalle bevorzugt hat", schreibt sie. "Das ist natürlich ein sehr positives Signal für Gold, aber es ist nur ein Aspekt. Das Wichtigste ist, dass Edelmetalle im Vergleich zu allen anderen Rohstoffen mit einem steilen Abschlag gehandelt werden und die relativen Preise so niedrig sind wie seit Beginn dieser Indizes im Jahr 2009 nicht mehr."Laut Shiels ist die Rallye bei Edelmetallen noch früh. Der Markt müsse einige Kriterien erfüllen, damit der Trend anhalte. Ihr zufolge investieren Anleger in Rohstoffe, um sich gegen die steigende Inflationsgefahr zu schützen und um am wachsenden Trend zur Elektrifizierung und zum Übergang zur grünen Energie teilzuhaben. Es wäre aber eine größere Rotation im Rohstoffsektor nötig, von welcher Gold und Edelmetalle profitieren würden. Gold würde weiterhin Unterstützung erhalten, wenn die wirtschaftliche Unsicherheit ansteige und es zu einer neuen Krise käme.© Redaktion GoldSeiten.de