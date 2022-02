Strategische Rohstoffe profitieren von Russland-Krise

David Lin sprach für Kitco News kürzlich mit Phil Streible, dem Chefmarktstrategen bei Blue Line Futures, über die aktuelle Russland-Krise. Russland sei ein wichtiger Lieferant nicht nur von Öl, sondern auch von mehreren strategischen Rohstoffen, die alle von den erhöhten geopolitischen Spannungen in Osteuropa profitieren dürften, glaubt der Experte.In Bezug auf die Auswirkungen der jüngst verkündeten und möglicherweise noch folgenden Sanktionen gegen das Land erklärt er: "Was [die Russen] tun würden, wäre, ihr Öl umzuleiten. Anstatt es in der derzeitigen Exportstruktur zu verkaufen, könnten sie leicht Vereinbarungen mit anderen Ländern treffen, um dieses Öl zu kaufen, z. B. mit China. Sie können auch einen Teil des Öls abziehen, sie können es zurückhalten. Es gibt keinen Grund für sie, unbedingt zu verkaufen, sie haben zu viele andere wichtige Rohstoffe, deren Preise in die Höhe getrieben werden können."Da das Angebot an Öl und Gas knapp ist, könnten die Rohölpreise auf über 100 Dollar pro Barrel steigen, auf bis zu 120 Dollar, glaubt Streible: "Wir werden auch sehen, dass die Nordstream 2-Pipeline gestoppt wird, was vor allem Erdgas betrifft.[...] Die Menschen versuchen, sich jede Art von Energie zu sichern, die sie bekommen können, vor allem Energie zum Heizen. Wir glauben also wirklich, dass der Rückenwind für Rohöl bis zu 100 $ schon eingebaut ist."Andere strategische Metalle, die Rückenwind erhalten werden, sind seiner Meinung nach Palladium, Kupfer und Kobalt: "Russland ist die Nummer zwei unter den Platinproduzenten, die Nummer eins der Palladiumproduzenten und die Nummer drei bei den Weizenproduzenten", so Streible. "Schauen Sie sich den Chart von Weizen an. Er ist nach oben ausgebrochen, hat seit Jahresbeginn 4,85% zugelegt und lässt alle anderen Getreidearten hinter sich. Sie produzieren 3,5% des weltweiten Kupfers. Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen steigt und Kupfer einer der Hauptbestandteile[...] und das Land produziert 4% des weltweiten Kobalts, das in den Batterien für Elektrofahrzeuge verwendet wird. Russland ist also ein sehr strategisches Land, wenn es um die Rohstoffproduktion, Rohstoffexporte und die Richtung der Weltwirtschaft geht."© Redaktion GoldSeiten.de