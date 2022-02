Silber attackiert Abwärtstrendlinie

Quelle Chart: Guidants

Die Edelmetalle profitieren aktuell von diversen "weltlichen" Einflüssen. Somit schraubte sich insbesondere der Silberpreis in Richtung 24,00 USD empor und versucht heute, nach dem gestern gescheiterten Versuch, erneute die Abwärtstrendlinie seit November 2021 zu überwinden. Saisonal droht zwar Gegenwind, jedoch der Preis charttechnisch betrachtet, sowie bei weiterer Nachfrage, durchaus bis 24,68 USD und dem folgend bis 25,25 bzw. 25,50 USD ansteigen könnte.Eine abermalige Abweisung am Abwärtstrend, würde hingegen dem saisonalen Abwärtsverlauf begünstigen. In diesem Kontext könnte Silber durchaus wieder bis zur Zone von 22,50 bis 22,80 USD zurückfallen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.