Kanadische Bankkonten werden eingefroren - Bitcoin wird immer beliebter

Die Geschichte hat uns gezeigt, dass ein Land umso autoritärer zu werden droht, je sozialistischer es ist. Wenn Sie die Ereignisse der kanadischen Trucker-Konvoi-Proteste und das harte Durchgreifen der Trudeau-Regierung gegen die Grundfreiheiten der Demonstranten verfolgt haben, wissen Sie, dass dies wahr ist.Die Proteste richten sich übrigens gegen viel mehr als nur gegen Impfvorschriften. In einer Zeit, in der die Länder die COVID-Beschränkungen aufheben, müssen die Menschen in einigen Teilen Kanadas, vor allem in Quebec, immer noch mit nächtlichen Ausgangssperren, Beschränkungen für das Gassi gehen mit dem Hund und vielem mehr rechnen. Gegen diejenigen, die die Demonstranten in irgendeiner Weise unterstützen, wurden Geldstrafen verhängt.Der Premierminister hat sich auf Notstandsbefugnisse berufen, die es ihm erlauben, Banken und Versicherungen zu "beschlagnahmen". Obwohl friedliche Proteste in der kanadischen Charta der Rechte und Freiheiten verfassungsrechtlich geschützt sind, wurden letzte Woche zwei wichtige Organisatoren der Proteste in der Hauptstadt Ottawa verhaftet. GoFundMe Spendensammler wurden geschlossen und Bankkonten ohne Gerichtsbeschluss eingefroren.Bleibt noch Bitcoin. Trudeau kann zwar nicht verhindern, dass jemand irgendwo auf der Welt Bitcoin an die Geldbörsen der Demonstranten schickt, aber er hat es ihnen erschwert, die digitalen Werte in kanadische Dollar umzuwandeln.Als gebürtiger Torontoer bin ich traurig darüber, dass die Regierung dazu übergegangen ist, Bürger mit echten Sorgen und Beschwerden so zu behandeln, wie man es in Venezuela, Kuba und anderen unterdrückerischen Ländern erwarten würde. Und zu welchem Zweck? Kanada hat bereits eine der höchsten Impfraten der Welt. Wie viele andere bin auch ich der Meinung, dass die Impfstoffe sicher und wirksam sind, aber in einem freien Land sollte es dem Einzelnen überlassen bleiben, zu entscheiden, was er in seinen Körper steckt.Wenn es irgendetwas Erbauliches an dieser Sache gibt, dann ist es, dass Autoritarismus und Kapitalkontrollen überall vorkommen können, sogar in Ländern mit Gewohnheitsrecht. In der Vergangenheit nutzten die Menschen Gold, um unterdrückenden Regimen zu entkommen und fehlgeleitete Regierungen zu umgehen - man denke nur an die mutige Geschichte der vietnamesischen Bootsflüchtlinge, von denen viele nach dem Fall von Saigon ihren Weg aus dem Land mit Gold bezahlten - und heute erleben wir, wie sich der Anwendungsfall von Bitcoin in Echtzeit abspielt.Viele nannten (und nennen immer noch) den ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama den "größten Waffenverkäufer Amerikas" aufgrund seiner Unterstützung für strenge Waffenkontrollmaßnahmen. In ähnlicher Weise glaube ich, dass Justin Trudeau als der größte Bitcoin-Verkäufer in der kanadischen Geschichte in Erinnerung bleiben wird.Wie der Gold-, Silber- und Kryptoinvestor Mark Jeftovic in einem kürzlich erschienenen Blog-Beitrag sagte: "Es war noch nie riskanter, Bitcoin nicht zu besitzen." Im Gegensatz zu Fiatwährungen ist der digitale Vermögenswert dezentralisiert und kann nicht von einer Zentralbank oder einem Politiker kontrolliert werden, was ihn zu einem leistungsstarken Peer-to-Peer-Zahlungsnetzwerk macht. Warum sonst sind einige Gesetzgeber und Bürokraten so erpicht darauf, es zu regulieren oder ganz zu verbieten?Apropos "klassischer" Bitcoin: Gold hatte eine konstruktive Woche aufgrund der Spannungen zwischen Russland und der Ukraine, die sich weiter aufheizen, und der Angst vor einer möglichen Rezession. Das gelbe Metall brach aus seinem engen Handelsmuster aus und kletterte im Innertageshandel letzte Woche zum ersten Mal seit Juni 2021 über 1.900 Dollar je Unze.