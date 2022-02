Hütchenspiel: Die meisterhafte Kunst der Ablenkung

Als ich ein kleiner Junge war, sparte ich jeden Sommer mein ganzes Geld, das ich als Caddie für reiche Anwälte und Ärzte etwa fünfzehn Meilen nördlich von meinem Zuhause in Malton verdiente, um es mir leisten zu können, meine gesamten Ersparnisse am absolut besten Tag des Jahres auszugeben - der Canadian National Exhibition (der "Ex"). Der Höhepunkt der Ex war der Midway - ein sensorisches Bombardement aus Licht (Neon), Sound (Rockmusik) und Gerüchen (Zuckerwatte und frittierte Lebensmittel) - das mich in Gefilde lockte, die sich heute unauslöschlich in mein Gedächtnis eingebrannt haben.Ob es nun Fahrten auf dem "Flyer" oder der "Wilden Maus" (genial!) oder dem "Tilt-a-Whirl" waren, nichts zog mich mehr in seinen Bann als der Typ mit dem großen Tisch in der Mitte des Midway, der das "Shell Game" betrieb. Er hatte drei Walnusshalbschalen, unter denen sich eine kleine weiße Murmel befand. Dieser faszinierende Kunsthandwerker bewegte die Muscheln in halsbrecherischer Geschwindigkeit über den Tisch, wirbelte und sauste davon, eine Hand zeigte direkt in den Himmel, und dann war er blitzschnell wieder auf einer der Muscheln, während sich die winzige weiße Murmel zur Freude des Meisters bewegte und drehte, bis schließlich alles stehen blieb.An diesem Punkt fragte der Maestro das Publikum, ob es - für 1 Dollar - erraten wolle, unter welcher der Halbschalen die Murmel zu liegen gekommen sei. Da er nur einer Person das Raten gestattete, lag die Erfolgschance für den Rater bei 1:3.Jeder, der das "Muschelspiel" kennt, weiß, dass der Schlüssel zum Erfolg niemals in der Beobachtung der Hände liegt, die die Halbschalen um den Tisch peitschen; das Geheimnis dieses brillanten Betrugs liegt in der ach so schwer fassbaren Hand, die gelegentlich in den Himmel zeigt, immer kurz bevor alles einfach STOPPT.Während alle auf die Hand im Himmel schauen, kann er die Murmel auf eine andere Halbschale verschieben, und zwar dank dessen, was man nur als "die meisterhafte Kunst der Ablenkung" bezeichnen kann. Dieses seltene Talent, das es vor fünfundfünfzig Jahren noch gab, ist in Form der unheilvollsten aller Trinitäten - Regierung, Zentralbank und Mainstream-Medien - in vollem Glanz wieder aufgetaucht.Nachdem ich die Ereignisse der letzten zwei Wochen in Kanada und auf der Weltbühne verfolgt hatte, fühlte ich mich an jene Tage erinnert, als ich mich zurücklehnte und den wirbelnden Händen des Muschelspinners zusah, immer wieder erstaunt über seine Fähigkeit, alle und jeden mit einem einzigen Ziel zu verwirren - den Zuschauern ihren Reichtum zu nehmen.Kürzlich musste ich mit ansehen, wie ein kanadischer Vater von drei Kindern von "Sicherheitskräften" vor den Augen seiner kleinen Kinder aus einem Sessellift geholt, zu Boden gerungen und im Grunde angegriffen wurde, nur weil er sich weigerte, eine Maske zu tragen.Es handelte sich nicht um einen Protest; er hatte eine medizinische Ausnahmegenehmigung, aber die Befehle, die von oben - also aus dem Büro des Premierministers - kommen, sind eindeutig. Unternehmen, die sich nicht an die von Politikern erlassenen Vorschriften halten, laufen Gefahr, dass ihre Bankkonten eingefroren und ihre Geschäfte geschlossen werden. Vorbei sind die typisch kanadischen "Eins-zu-eins"-Begegnungen mit den Verantwortlichen, bei denen man ein Gespräch führte und die Sache einfach regelte.In meiner Jugend gab es kaum einen Moment, in dem ich einem Beamten begegnete, der mir nicht zwei oder drei Minuten "Sendezeit" gab, um meinen Fall vorzutragen. Solange man sich respektvoll verhielt - d. h. ohne Aggression oder "Attitüde" - wurde den Polizisten eingebläut, dass ihre Aufgabe darin bestand, ihren Mitbürgern zu "dienen und sie zu schützen". In diesem Sinne waren sie nicht dazu da, den Big-Pharma-Kriminellen zu "dienen", die mit falschen "Impfstoffen" in der Welt hausieren gehen, und sie waren auch nicht dazu da, die Bürger vor einem Vater zu "schützen", der ohne Maske in einem Sessellift unterwegs ist.Ich habe auch die Kabelnachrichtenclips gesehen, in denen der amtierende Präsident des mächtigsten Landes auf dem Planeten der Welt mitteilte, dass er "über solide Geheimdienstinformationen" verfüge, dass Wladimir Putin am Mittwoch in die Ukraine einmarschieren würde - nicht am Montag oder Dienstag und nicht möglicherweise oder "vielleicht" - es würde Mittwoch sein!Der Mittwoch kam und ging, ohne dass es auch nur im Entferntesten nach einer Invasion aussah, also verdoppelte er den Nachrichtenzyklus, indem er mit vollem dementischem Elan sagte, dass es nun "unvermeidlich" sein würde - wie in "Ich bin sicher, dass Vlad der Pfähler unvermeidlich die Ukraine angreifen wird!"Die Woche endete damit, dass der Ölpreis immer noch über 90 USD/Barrel liegt und der Goldpreis die Marke von 1.900 USD erreicht hat, aber auf magische Weise dreht sich der Nachrichtenzyklus nun nicht mehr um die "Fed" und die "Zinssätze", weil die Trinity der Kontrolle die Augen und Ohren der Händler von der "Fed-Straffung" fernhalten musste und sich stattdessen auf die geopolitischen Themen konzentrierte.Das Muster ist unbestreitbar. So wie der kanadische Premierminister mit den "terroristischen Lastwagenfahrern", die sich aus Protest in Ottawa versammelten, eine falsche Flagge schuf, so schuf US-Präsident Biden ein ähnliches Ablenkungsmanöver von den sinkenden Zustimmungsraten zur Inflation hin zur "russischen Bedrohung", die sich an den ukrainischen Grenzen abzeichnet.Ohne zu weit von den wichtigeren Themen der überkauften Gold- und Ölmärkte abzuschweifen, ist das einzige Wort, das auf die Beziehung zwischen Regierung, Zentralbank und Massenmedien zutrifft, verschwörerisch. Es gibt einen Grund dafür, dass Mark Zuckerberg den Namen von "Facebook" in "Meta Platforms" geändert hat, und der liegt im Verständnis dessen, was genau das "Metaverse" sein soll. Was es nicht ist, ist ein Ort, an dem sich Menschen in der Welt der virtuellen Realität aufhalten können; was es IST, liegt irgendwo zwischen einer Petrischale zur Gedankenkontrolle und einem Indoktrinationszentrum, das die Trinity immer geschickter einsetzt.Die mediengestützte Strategie der Kontrolle des Narrativs ist nirgends so offensichtlich wie in der Welt der Kapitalmärkte und der Fed-Politik. Ende 2018, als die Aktienmärkte inmitten eines disinflationären Umfelds abstürzten, wechselte Jerome Powell vom Falken zur Taube, sobald der S&P in den Korrekturbereich eintrat. Mit einem Mandat, das sich auf "maximale Vollbeschäftigung" konzentriert, würden abstürzende Aktienmärkte eine Bedrohung darstellen, da der asymmetrische Wohlstandseffekt für die Verbraucher wegfiele.Ende 2021 wechselte Jerome Powell von der Taube zur Falke, als sich abzeichnete, dass die Verbraucherpreisinflation seine Wiederernennung für eine zweite Amtszeit in Frage stellen würde UND das ganze "vorübergehende" Argument in Frage stellen würde, dessen Enthüllung sich ebenfalls auf die Konsumgewohnheiten auswirken würde.Zu Beginn der zweiten Februarhälfte lag der Goldpreis in dieser Woche leicht über der Marke von 1.900 USD, so dass sich die Frage stellt, ob diese Bewegung einen erfolgreichen "Ausbruch" aus der achtzehnmonatigen Seitwärtskonsolidierung darstellt oder nicht.