Was sagen Ihnen die Handelsspannen von Gold und Silber?

Auf den Finanzmärkten ist seit einiger Zeit eine Menge "Lärm" zu hören. Von geopolitischen Konflikten und Währungszensur bis hin zu unerbittlicher Inflation und einbrechenden Aktienmärkten - unsere Psyche wurde bombardiert. Auch auf den Gold- und Silbermärkten hat es viel Lärm gegeben. Viele Bullen- und Bärenproklamationen und in letzter Zeit einige Missverständnisse darüber, wie sich Gold in Zeiten steigender Zinsen verhält (es tendiert nach oben).Wie kann man durch all diesen Lärm navigieren, um zu einer vernünftigen Schlussfolgerung über den Zustand von Gold und Silber zu gelangen und darüber, wohin sie sich bewegen könnten? Wir kennen die fundamentalen Argumente von Mike Maloney, aber wenn es speziell um die Preise geht, besteht eine Möglichkeit darin, sich auf den Trend zu konzentrieren. Hier ist eine Perspektive auf die Trends, die Sie vielleicht noch nicht gesehen haben...Die folgenden Charts zeigen die jährliche Handelsspanne von Gold und Silber seit 2014, einschließlich 2022 bis heute (bis Freitag, 18. Februar). Es wird auch der Dollarbetrag zwischen dem Höchst- und dem Tiefststand aufgeführt, damit Sie sehen können, wie stark die Kurse im Laufe des Jahres geschwankt haben. Etwas ist mir sofort aufgefallen, als ich das gesehen habe. Sehen Sie, was Sie denken...Was mir sofort auffiel, war, dass der Goldpreis einschließlich des Jahres 2022 seit sieben aufeinanderfolgenden Jahren höhere Tiefststände erreicht hat. Selbst während des Absturzes im März 2020 blieb er über dem Tiefstand des Vorjahres. Dies ist eines der Kennzeichen eines Bullenmarktes. Obwohl der Goldpreis im vergangenen Jahr um 3,8% fiel, lag sein Tiefpunkt höher. Auch seine Volatilität ist eine nützliche Information. Im Durchschnitt schwankte der Goldpreis seit 2014 im Jahresverlauf um 285 US-Dollar (einschließlich 2020, ohne 2021). Mit anderen Worten: Wenn der Goldpreis im Laufe des Jahres um dreistellige Beträge schwankt, sollte uns das nicht beunruhigen - der Trend geht eindeutig nach oben. Hier ist die Handelsspanne für Silber seit 2014.Beim Silberpreis können wir mehrere Dinge beobachten.1. Die größere Volatilität von Silber ist leicht erkennbar. Im Jahr 2020 schwankte es um mehr als die Hälfte seines gesamten Preises. Das hat es auch schon früher gegeben.2. Der Preis bewegte sich über Jahre hinweg seitwärts. Aber Silber hat eine Geschichte, in der dies zwischen riesigen Ausschlägen geschieht. Es ist auch erwähnenswert, dass der Silberpreis heute höher notiert als vor acht Jahren.3. Mit Ausnahme des COVID-Selloffs (März 2020) hat Silber seit 2018 höhere Tiefststände erreicht. Und höhere Höchststände in jedem Jahr seit 2018. Eine Fortsetzung dieses Trends würde bedeuten, dass Silber in diesem Jahr über 30 Dollar gehandelt wird (was viele Analysten, einschließlich mir, vorhersagen).Diese Gesamtbetrachtung von Gold und Silber hilft, die Dinge im Blick zu behalten. Wenn Sie jemand sind, der frustriert ist, wenn sie an bestimmten Tagen nicht so reagieren, wie Sie es für richtig halten, konzentrieren Sie sich auf den Gesamttrend, und die Frustration wird sich vielleicht legen. Und natürlich dürfen Sie nicht vergessen, dass Gold und Silber auch Phasen haben, in denen sie steigen. Mike Maloney ist überzeugt, dass ein weiterer Anstieg unvermeidlich ist.© Jeff ClarkDieser Artikel wurde am 23. Februar 2022 auf www.goldsilver.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.