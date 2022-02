Steigt Gold auf 3.000 Dollar, wenn Krieg ausbricht?  Frank Holmes

David Lin sprach für Kitco News gesterb mit Frank Holmes, CEO von U.S. Global Investors, über die zunehmenden Spannungen in Osteuropa und die möglichen Auswirkungen auf den Goldpreis.Holmes erklärt in dem Interview, dass sich Gold in der Vergangenheit während politischer Krisen gut entwickelt hat. Entsprechend hält er einen Preisanstieg um bis zu 50% über das aktuelle Niveau für möglich."Dass Gold in einem Jahr um 20% steigt oder fällt, ist keine große Sache", meint der Experte. "Vor zwei Jahren stieg der Goldpreis in den ersten neun Monaten um zwei Standardabweichungen, sollte sich das wiederholen, könnte es auf 2.800 $ steigen. Das wäre ein Anstieg um zwei Standardabweichungen, und das wäre nicht außergewöhnlich. Drei Standardabweichungen über zwölf Monate schon. Ich denke, [Gold] ist unterbewertet. Ich denke, dass es wahrscheinlich mehr als 4.000 $ wert ist, wenn man die Daten der Gelddruckerei heranzieht, dann sind es 7.000 $ oder mehr. Ich habe das Gefühl, dass Gold leicht auf 2.500 oder 3.000 Dollar steigen kann."Ein weiteres Thema des Gesprächs ist die deutlich verhaltenere Reaktion der Kryptowährung Bitcoin auf die aktuellen geopolitischen Spannungen.© Redaktion GoldSeiten.de