OceanaGold Corp. meldet Finanzergebnisse für das Gesamtjahr 2021

Quartal mit Ende 31. Dez. 20Q4 Q3 Q4 2021 2020

21 31. De30. Se31. De

z p z.

(US$ Mio.) 2021 t. 202 2020

1



Einnahmen 208,5 204,6 168,2 744,7 500,1

Umsatzkosten, ohne (98,7)(87,4)(76,9)(324,2)(273,

Abschreibungen und 6

Amortisation )



Allgemeines und Verwaltung (1,8) (4,1) (0,3) (6,0) (3,4)

- indirekte

Steuern

(2)

Allgemeines und Verwaltung -(3,9) (16,0)(9,1) (31,3) (35,7

)

Leerkapazitätsgebühren (1)

Allgemeines und Verwaltung -(15,0)(9,7) (13,1)(48,6) (48,5

)

Sonstiges

Fremdwährungsgewinne/(-verlu(1,3) (0,9) (8,6) (6,7) (14,9

ste )

)

Sonstige Erträge/(Aufwendung0,9 2,7 1,1 1,9 5,6

en

)

EBITDA (ohne 88,7 89,2 61,3 329,8 129,6

Gewinn/(Verlust) aus nicht

designierten



Sicherungsgeschäften und

Wertminderungsaufwand)



Abschreibung und Amortisatio(61,6)(49,9)(55,8)(187,8)(181,

n 4

)

Nettozinsaufwand und Finanzi(3,4) (2,9) (2,5) (11,6) (11,1

erungskosten )



Gewinn/(Verlust) vor 23,8 36,4 2,9 130,3 (63,0

Steuern (ohne )

Gewinn/(Verlust) aus nicht

designierten

Sicherungsgeschäften und

Wertminderungsaufwand)



Ertragsteuerertrag/(-aufwand(17,7)8,5 (10,2)(30,7) (11,4

) auf das )

Ergebnis



Gewinn/(Verlust) nach 6,1 44,9 (7,1) 99,7 (74,3

Ertragsteuern und vor )

Gewinn/(Verlust) aus nicht

designierten

Sicherungsgeschäften und

Wertminderungsaufwand



Wertminderungsaufwand (162,2- - (162,2)(80,0)

)



Steuervorteil auf Wertminder60,1 60,1

ungsaufwand

(4)

Abschreibung von - - - (1,3) (6,9)

Explorations-/Grundstücksau

sgaben/Investitionen

(3)

Gewinn/(Verlust) aus dem - - 15,3 - 15,0

beizulegenden Zeitwert von

nicht designierten

Sicherungsgeschäften



Steuer(aufwand)/-ertrag auf - - (4,3) - (4,2)

Gewinne/Verluste aus nicht

designierten

Sicherungsgeschäften



Nettogewinn/(-verlust) (96,0)44,9 3,9 (3,7) (150,

4

)

Unverwässerter $(0,14$0,06 $0,01 $(0,01)$(0,2

Gewinn/(Verlust) je ) 4

Aktie )



Verwässerter $(0,14$0,06 $0,01 $(0,01 $(0,2

Gewinn/(Verlust) pro ) 4

Aktie )

Quartal mit Ende 31. Q4 Q3 Q4 2021 2020

Dez. 31. Dez30. Sep31. Dez

2021 202 t. .

1 2021 2020

(US$ Mio.)

Cashflows aus betriebl108,9 69,0 (1,6) 261,4 198,8

ichen

Aktivitäten

Cashflows verwendet fü(79,8) (83,2) (62,7) (315,8)(225,8)

r



Investitionstätigkeiten



Cashflows aus/ (verwen(6,3) 43,5 117,2 25,1 159,5

det

für) Finanzierungsaktivitäten

Quartal mit Ende 31. Q4 Q3 Q4 2021 2020

Dez. 31. Dez30. Sep31. Dez

2021 202 t. .

1 2021 2020

(US$ Mio.)

Allgemeines Betriebska11,0 6,5 6,7 32,5 28,0

pital



Abraumabtrag und kapit30,4 39,1 12,9 116,4 65,8

alisierter

Abbau

Wachstumskapital (eins30,3 39,9 46,2 160,5 150,4

chließlich

Firmenkapital)

Exploration 6,6 5,8 5,9 24,6 22,7

Investitions- und Expl78,3 91,2 71,7 333,9 266,9

orationsausgaben



Tabelle 4 - Investitionsausgaben für jede Mine

Quartal mit Ende 31. Dez. Haile Didipio Waihi Macraes

2021



(US$ Mio.)

Allgemeines Betriebskapita2,1 2,7 - 6,3

l



Abraumabtrag und kapitalis21,0 0,2 7,7 1,5

ierter

Abbau

Wachstumskapital 20,0 0,4 6,5 2,2

Exploration 0,9 - 3,5 2,1

Investitions- und Explorat44,0 3,2 17,7 12,1

ionsausgaben



Gesamtjahr 2021 (US$ Mio.)Haile Didipio Waihi Macraes

Allgemeines Betriebskapita10,4 3,3 - 18,7

l



Abraumabtrag und kapitalis65,6 0,2 13,7 36,9

ierter

Abbau

Wachstumskapital 92,9 0,5 47,7 12,7

Exploration 3,0 - 12,9 8,6

Investitions- und Explorat171,9 4,0 74,3 76,9

ionsausgaben