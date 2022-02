Energieschock: Ukraine-Krise treibt Inflation in die Höhe

Da Russland militärische Maßnahmen in der Ukraine ergreift, wird der Schmerz an den Zapfsäulen noch größer werden. Die Kraftstoffkosten sind aufgrund von Engpässen bei der Öl- und Gasversorgung in Verbindung mit einem allgemeinen Inflationsdruck bereits in die Höhe geschnellt. Der landesweite Durchschnittspreis für eine Gallone bleifreies Benzin liegt bei 3,55 Dollar - 75 Cent mehr als vor einem Jahr. In einigen Teilen des Landes zahlt man fast 5,00 Dollar je Gallone. Jetzt treibt die Gefahr eines umfassenden Krieges in der Ukraine die Risikoprämien an den Futuresmärkten noch weiter in die Höhe. Die Rohölfutures stiegen vor der Eröffnung der US-Börsen am Donnerstagmorgen auf über 100 Dollar je Barrel.Eine neue Runde von Sanktionen der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten gegen Russland könnte die US-Verbraucher am Ende genauso viel kosten wie den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Russland ist der drittgrößte Ölproduzent der Welt und ein führender Erdgaslieferant für Europa. Präsident Joe Biden erklärte, dass die Regierung "die Energieversorgung im Hinblick auf etwaige Unterbrechungen genau überwacht". Er behauptet, einen Plan zu haben, um die Stabilität des Energiemarktes zu sichern und den Anstieg der Benzinpreise zu begrenzen. Analysten wie der Gründer von Energy Word, Dan Dicker, sehen jedoch höhere Preise voraus. Er warnt davor, dass die Benzinpreise während der Sommerfahrsaison auf 6,50 bis 7,00 Dollar je Gallone ansteigen könnten. Weitere Märkte, die in die Höhe schießen könnten, sind Getreide, Basismetalle und Edelmetalle.Der Goldpreis legt die vierte Woche in Folge zu, wobei der Spotpreis seit dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag um 1,2% gestiegen ist und nun bei 1.927 Dollar je Unze notiert. Silber verzeichnet einen wöchentlichen Zuwachs von 3,5% und liegt bei 24,83 Dollar je Unze. Die Aktienmärkte brechen unterdessen ein. Die wichtigsten Durchschnittswerte könnten auf einen Bärenmarkt zusteuern, da die Wirtschaft mit einer steigenden Inflation zu kämpfen hat. Nach Angaben von DataTrek Research ging den letzten fünf Rezessionen jeweils ein Anstieg der Rohölpreise um mindestens 90% voraus. Die Ölpreise haben sich seit Anfang 2021 mehr als verdoppelt. Noch vor wenigen Tagen ging man davon aus, dass die steigende Inflation die US-Notenbank auf ihrer März-Sitzung zu einer Zinserhöhung um 50 Basispunkte veranlassen würde. Doch jetzt, da die Welt in eine geopolitische Krise geraten ist und der US-Aktienmarkt plötzlich absturzgefährdet erscheint, ist alles offen, was die Fed als nächstes tun wird.Die Fed hat den offiziellen Auftrag, "stabile Preise" anzustreben. Doch immer dann, wenn dies mit ihrem inoffiziellen Mandat, den Aktienmarkt zu stützen und Regierungsinitiativen abzusegnen, kollidiert, wird die Inflationsbekämpfung in den Hintergrund gedrängt. Die Zentralbanker waren bereits weit hinter der Zeit zurück, als es um Zinserhöhungen ging. Die Kluft zwischen der Inflationsrate (7,5% auf der Grundlage des Consumer Price Index; nach anderen Maßstäben höher) und dem nominalen Leitzins (nahe Null) war noch nie so groß. Stark negative Realzinsen könnten in Verbindung mit dem jüngsten geopolitischen Schock auf den globalen Energiemärkten zu einer Art perfektem Sturm für Gold und Silber werden.Physische Edelmetalle sind in einem sehr realen Sinne eine Form von gespeicherter Energie. Es erfordert einen immensen Energieaufwand, Erz aus der Erde zu fördern und es zu glänzenden Gold- und Silbermünzen zu veredeln, die Sie in der Hand halten können. Diese Energie wiederum spiegelt sich im inneren Wert der Anlagemünzen wider. In turbulenten und unsicheren Zeiten bietet greifbarer Reichtum ein Maß an Sicherheit, das kein Papier oder eine digitale Darstellung des Wertes bieten kann. Die Edelmetallhändler bereiten sich auf einen möglichen Anstieg der Käufe vor. Die Nachfrage nach Edelmetallen war bereits in den vergangenen zwei Jahren stark. Heute sind die Gründe für Anleger, in Hartgeld zu diversifizieren, sogar noch dringender.Edelmetallhändler bereiten sich auf einen möglichen Anstieg der Käufe vor. Bereits in den vergangenen zwei Jahren war die Nachfrage nach Edelmetallen sehr hoch. Heute sind die Gründe für Anleger, in Hartgeld zu diversifizieren, sogar noch dringender. Ein erheblicher Anstieg der Nachfrage nach sicheren Häfen von Anlegern, die sich bisher zurückgehalten haben, könnte der Auslöser für einen epischen Anstieg der Metallmärkte sein. Selbst wenn der Konflikt mit Russland deeskaliert und die Risikoprämien sinken, werden die Regierung Biden und die US-Notenbank weiterhin einen längerfristigen Krieg gegen die Kaufkraft der Währung führen, was die Gold- und Silberpreise im Laufe der Zeit in die Höhe treibt.© Stefan GleasonMoney Metals ExchangeDer Artikel wurde am 24. Februar 2022 auf www.moneymetals.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.