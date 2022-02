Goldpreis reagiert nicht auf Krieg in Osteuropa  Alain Corbani

Gestern erschütterte Russlands Angriff auf die Ukraine nicht nur die Finanzwelt. Der Goldpreis stieg kräftig an, doch laut Alain Corbani, Portfoliomanager bei Finance SA, ist der Preisanstieg des gelben Metalls keine Reaktion auf den Angriff auf Kiew, sondern auf die gestiegenen Inflationserwartungen.Im Interview mit David Lin von Kitco News erklärt der Finanzexperte: "Ich denke, dass das Interesse an Gold die Fundamentaldaten widerspiegelt, und die Fundamentaldaten sind die Erkenntnis der Märkte, dass die Zinsen nicht viel höher steigen werden." Weiter heißt es: "Der Markt sagt bereits, dass er nicht an mehr Wachstum glaubt, dass er nicht an höhere Zinsen glaubt und dass wir vor dem Höhepunkt des Wachstums und der Inflation stehen."Russlands jüngste Aktionen gegen die Ukraine belasteten zweifellos das globale Wachstum, was die Zentralbanken weltweit dazu zwingen würde, "dreimal" über eine Zinserhöhung nachzudenken, so Corbani. "Dieser Krieg kann nicht zu mehr Wachstum führen", glaubt er. "Der Markt sagt uns seit einigen Monaten, dass wir uns in einer Phase der Verlangsamung befinden, und das bedeutet, dass die Zinsen nicht viel mehr steigen können. Das sagt uns der Anleihemarkt, und der Aktienmarkt bewegt sich seit einigen Monaten seitwärts."Da die Realzinsen in diesem Jahr wahrscheinlich im negativen Bereich bleiben würden, seien die makroökonomischen Kräfte weiterhin positiv für Gold.© Redaktion GoldSeiten.de