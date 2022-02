Resolute Mining Ltd.: Jahreszahlen & Update

Resolute gestern mit den Jahreszahlen per Ende Dezember: Link Der Umsatz lag bei 549,2 Millionen USD und das EBITDA bei 129,9 Millionen USD. Resolute Mining hat erneut hohe, meist nicht cash-wirksame Abschreibungen vorgenommen (227,5 Mio. USD), was dann zu einem Netto-Verlust nach Steuern von 367,5 Millionen USD geführt hat:Die Netto-Verschuldung wurde bis Ende Dezember auf 228,8 Millionen USD zurückgeführt, die Cash- und Goldposition lag Ende Dezember bei 88,6 Millionen USD.Am Dienstag (22.02.) hat Resolute die zweite Tranche von 30 Millionen USD aus dem Bibiani-Verkauf erhalten, so dass die Netto-Verschuldung aktuell unter 200 Millionen USD liegen sollte.Das Management gab an, dass der Dezember der beste Monat im Jahr war und man diesen positiven Schwung auch in den Januar und Februar mitnehmen konnte.Der Cut-Back auf MAKO wurde abgeschlossen und zwei Jahre soll hier mindestens weiter gefördert werden. Die Wartung des Roasters auf SYAMA hat am 18.02. begonnen und ist für 35 Tage geplant. Die Prognose für das Kalenderjahr 2022 liegt bei 345.000 Unzen zu AISC von 1.425 USD.Eine Präsentation finden Sie hier: Link Die Zahlen waren so zu erwarten, die Abschreibungen allerdings überraschend hoch. Die Aktie reagierte gestern nicht, gab aber heute mit viel Druck weiter nach.Durch die weiteren 30 Mio. USD, die man im Februar erhalten hat und die weiteren 30 Mio. USD bis August, sind die planmäßigen Tilgungen eigentlich gesichert. Die Netto-Verschuldung sollte dann auf ca. 170 Mio. USD fallen und durch die kürzlich verkauften Aktien in ORCA (13,7 Mio. USD) hat man einen weiteren Puffer plus die weiteren Beteiligungen (siehe Seite 20 in der Präsentation). Die Steuerprobleme in Mali und dem Senegal sind noch immer nicht komplett gelöst, was ein Unsicherheitsfaktor ist.Wie schon zuletzt geschrieben, muss Resolute in diesem Jahr die Prognosen unbedingt erfüllen, um >100 Millionen USD einzuspielen, dann besteht die Chance auf den Turn-Around.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.