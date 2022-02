BKK Hammer-Enthüllung zu Nebenwirkungen, Krieg & Fake News

Die Ereignisse überschlagen sich, der Tag, den Joe Biden schon mehrfach heraufbeschworen hat, ist da und Rußland marschiert in der Ukraine ein. Die Folgen sind unabsehbar. Klar ist aber, daß die Energiekrise und Inflation dadurch verschlimmert wird, denn Flüssiggas steht nicht ausreichend zur Verfügung.Russisches Gas, das nicht mehr nach Deutschland kommt, wird gerne von den Chinesen abgenommen, die einen langfristigen Vertrag mit Rußland geschlossen haben.In dieser Situation zeigen Gold und Silber wilde Ausschläge, ihr Besitz wird vor dem Hintergrund geplanter staatlicher Maßnahmen (z.B. Bestrafung von Regierungskritik) eine Frage von Sein oder Nichtsein. Aber vielleicht ist der Ukaine-Konflikt auch nützlich, um vom Elefanten im Porzellanladen abzulenken, einer Agenda, an der sehr viele Staaten mitgewirkt haben.Ein Schreiben der BKK ProVita an das PEI schlägt Wellen, denn demzufolge gibt es viel mehr Impf-Nebenwirkungen als offiziell berichtet.Als angeblich ausgewogener Berichterstatter versagt der ÖR, diesem Falle das ZDF, völlig, kritische Mitarbeiter werden gekündigt und Beleidigungen geduldet.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)