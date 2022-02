Kitco-Umfrage: Angst steigt & Stimmung am Goldmarkt etwas bearisch

Die russische Invasion der Ukraine wird weiterhin Unterstützung für Gold liefern. Doch laut einiger Analysten haben die Angst und Unsicherheit, die den Goldpreis nach oben katapultiert haben, ihren Höchststand erreicht, wobei die Stimmung am Goldmarkt kurzfristig etwas bearisch geworden ist. So berichtet Kitco News im Rahmen der wöchentlichen Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Es nahmen diesmal 15 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren sechs (40%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigt. Sieben (47%) erwarten einen niedrigeren Preis, während zwei (13%) eher neutral blieben.Außerdem gaben auch 1.001 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 710 (71%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Weitere 187 (19%) erwarten einen Preisrückgang, während 104 (10%) neutral eingestellt blieben.© Redaktion GoldSeiten.de