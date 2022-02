Gescheiterter Goldbreakout während russischer Invasion

Trader lagen bei der Invasion ganz vorne. Sie beförderten Gold in acht Handelstagen von 1.840 Dollar auf 1.975 Dollar. Am Donnerstag, dem Tag der Invasion, stieg Gold von 1.910 auf 1.975 Dollar, bevor es um fast 100 Dollar zurückging. Gold hat die Woche unter 1.900 Dollar geschlossen und wird den Monat (am Montag) wahrscheinlich unter 1.900 Dollar beenden. Wochen- und Monatsschlüsse sind wichtig, weil sie einen längeren Zeitrahmen festlegen und diese Art von Volatilität glätten.Außerdem signalisieren sie auch, ob Investoren ihre Positionen über das Wochenende und in den nächsten Monat gehalten haben. In anderen Worten: Sie signalisieren, ob die Entwicklung "erhalten bleibt." Im aktuellen Fall ist das leider nicht so. Der Goldwochenchart zeigt ein klares Scheitern bei 1.900 Dollar. Positiv ist jedoch, dass Gold derzeit eine stärkere technische Position hat als zu Beginn und Frühling 2021. Damals war es gebrochen und korrigierte. Nun befindet es sich über den gleitenden Durchschnitten und versucht einen neuen Aufwärtstrend zu etablieren. Es hat Unterstützung bei 1.830 Dollar, 1.812 Dollar und 1.780 Dollar.In Zukunft sehe ich zwei mögliche Wege für Gold. Gold führt eine bullische Konsolidierung fort, bei dem der untere bis mittlere Bereich der 1.800 Dollar einen Boden bildet; oder Gold fällt auf 1.780 oder 1.750 Dollar und 1.830 Dollar wird erneut zum Widerstand. Der Aktienmarkt und die Wirtschaft werden bestimmen, wie sich Gold entwickelt. Sollte der Aktienmarkt keine neuen Hochs verzeichnen und die Renditekurve sich invertieren, dann wird die Federal Reserve dazu gezwungen werden, ihre Politik zu ändern.In den letzten Jahrzehnten stoppten sie Zinserhöhungen, als sich die Renditekurve invertierte. Gold würde davon profitieren und sich auf einen echten Breakout vorbereiten. Doch wenn die Aktien auf neue Hochs steigen können und sich die Wirtschaft stabilisiert, wird die Fed den Großteil dieses Jahres die Zinsen erhöhen. In jedem Fall ist ein Ende der Zinserhöhungen und eine Änderung der Fed-Politik wahrscheinlich der nächste Katalysator für Gold.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 27. Februar 2022 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.