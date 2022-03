Analyse der Gold- und Silberpreise nach der russischen Invasion

Russland hat die Ukraine überfallen. Es sind nur fünf Worte, aber Millionen von Menschenleben sind direkt betroffen und Milliarden indirekt. Wir werden uns in unserem Kommentar auf die Märkte konzentrieren.Zunächst war es ein klassisches "Risk-Off": Aktien fielen, andere Währungen fielen in USD, Staatsanleihen stiegen (d. h. die Zinsen in USD fielen), Rohöl lag über 100 Dollar, und Bitcoin stürzte ab. Der Goldpreis des Dollars sank (oder der Goldpreis stieg, wie die Normalsterblichen sagen würden). Ab 3 Uhr morgens (Londoner Zeit) beginnt der Goldpreis von etwa 1.915 Dollar zu steigen. Um 11:00 Uhr ist er bei etwa 1.975 Dollar angelangt. Dann wurde die Reaktion von Präsident Biden offenbar als "gut" eingestuft (nach dem Standard der Betrachtung der kürzesten Zeiträume, was eine der Folgen der Nullzinsen ist).Und alles kehrte sich um. Der S&P erholte sich um 170 Punkte. Der Ölpreis fiel unter 92 Dollar, bevor er sich wieder etwas erholte und bei etwa 95 Dollar lag. Bitcoin erholte sich von seinem Absturz um mehr als 9% und beendete den Tag im positiven Bereich. Und der Goldpreis kehrte sich um und fiel auf 1.880 Dollar, bevor er sich etwas erholte und bei etwa 1.900 Dollar lag.Die Frage, die sich jeder stellt, lautet: War dies ein Kauf und Verkauf von Futures oder ein Kauf und Verkauf von Goldmetall? Der folgende Chart zeigt die Entwicklung des Tages, wobei der Preis mit der Basis (unserem Maß für die Fülle des Metalls auf dem Markt) überlagert wird.Es ist sehr interessant, dass sich die Goldbasis bis 20:00 Uhr in einem Abwärtstrend befindet, abgesehen von zwei kurzen und kleinen Ausnahmen. Die Basis, d.h. die Fülle, sinkt, wenn der Preis steigt. Zu Beginn, wenn der Preis bei etwa 1.915 Dollar liegt, beträgt die Basis etwa 0,6%. Um 11:00 Uhr, als der Preis bei etwa 1.975 Dollar liegt - 60 Dollar höher - ist die Basis auf etwa 0,4% gesunken. Als der Preis 1.880 Dollar erreicht, ist die Basis auf 0,1% gesunken. Gekauft wurde Metall, und verkauft wurden Futures. Nein, es waren nicht die Banken, die massenhaft ungedeckte Kontrakte absetzten, um den Preis zu drücken. Das hätte die Basis auf -40% oder so gedrückt. Nein, es waren Spekulanten, die aufgrund der "guten" Nachrichten Gold verkauften und damit den Verkäufern des Metalls ein wenig voraus waren. Wie weit voraus?Basis = Future - SpotDie Basis ist um 0,5% gefallen. 0,5% von 1.900 Dollar sind 9,50 Dollar. Diese Basis bezieht sich jedoch auf den April-Kontrakt, der in etwa 2 Monaten oder 1/6 eines Jahres ausläuft. 0,5% ist eine auf das Jahr hochgerechnete Zahl; um diesen Kurs für 2 Monate zu erhalten, beträgt die tatsächliche Veränderung 1/6 von 9,50 Dollar oder 1,58 Dollar. Die Differenz zwischen dem Preis des April-Goldkontrakts und dem Spot-Goldpreis sank um 1,58 Dollar. Dies ist etwas prosaischer als die Schlagzeile "Banken manipulieren den Goldpreis durch den Verkauf großer Mengen von Papier!" Aber nichtsdestotrotz ist es sehr bedeutsam. Vor allem, weil dies sowohl bei einem steigenden als auch bei einem fallenden Goldpreis geschah.Werfen wir nun einen Blick auf Silber.Wie so oft in diesen Tagen, zeigt sich bei Silber ein etwas anderes Bild. Silber beginnt genauso wie Gold, und wir sehen steigende Preise bei fallender Silberbasis bis etwa 8:00 Uhr. Das heißt, die Käufer von Metall führen die Käufer von Futures an. Doch dann steigt die Basis und der Preis steigt weiter, bis etwa 11:00 Uhr. Die Spekulanten haben nun die Nase vorn. Dann folgt die Basis dem Preis nach unten, was bedeutet, dass die Spekulanten verkaufen. Die Basis beendet den Tag ein ganzes Stück niedriger, als sie begonnen hat. Das heißt, Silber wird auf dem Markt knapper (während der Preis sinkt). Wir werten dies nicht als bearisch, wenngleich wir es vielleicht als weniger bullisch als die Entwicklung bei Gold ansehen.© Keith WeinerDer Artikel wurde am 25. Februar 2022 auf www.monetary-metals.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.