2022 Frühjahrsrally der Goldaktien

Die Aktien der Goldbergbauunternehmen haben sich im letzten halben Jahr überwiegend seitwärts bewegt. Sie wurden durch periodische Schübe heftiger Goldfutures-Dumps aufgrund von Ängsten vor einer Verschärfung der US-Notenbank gebremst. Doch während diese Händler ihre Feuerkraft ausschöpfen, haben die Goldaktien eine starke technische Basis gebildet, die ihren nächsten großen Aufschwung in Gang setzt. Und der Rückenwind wird immer stärker, da Goldaktien in ihre stärkste Saison des Jahres eintreten.Goldaktien weisen eine starke saisonale Abhängigkeit auf, da ihre Preisentwicklung die ihres wichtigsten Treibers, des Goldes, widerspiegelt. Die Saisonabhängigkeit von Gold wird im Allgemeinen nicht durch Angebotsschwankungen bestimmt, wie dies bei Rohstoffen der Fall ist, da das Angebot an geförderten Rohstoffen das ganze Jahr über relativ konstant bleibt. Stattdessen ist die Saisonabhängigkeit von Gold nachfragebedingt, da die weltweite Anlegernachfrage je nach Zeitpunkt im Kalenderjahr erheblich schwankt.Diese Saisonalität des Goldes wird durch die bekannten einkommenszyklischen und kulturellen Faktoren der übermäßigen Goldnachfrage in der ganzen Welt angeheizt. Wie ein Uhrwerk treiben diese die großen saisonalen Frühjahrs-, Herbst- und Winterrallys bei Gold und damit auch bei den Aktien der Bergbauunternehmen an. Interessanterweise sind die Marktkräfte, die hinter dem ersten Anstieg stehen, die am wenigsten verstandenen von allen saisonalen Ausschlägen bei Gold. Vielleicht ist das der Grund, warum sich die bevorstehende Frühjahrsrally als die schwächste für Gold erwiesen hat.Doch überraschenderweise erzielen Goldaktien in diesen Monaten immer noch ihre beste saisonale Outperformance im Vergleich zu ihrem Metall! Die Frühjahrsrally der Goldaktien hat sich also als ihre stärkste saisonale Rally während der modernen Bullenmarktjahre des Goldes erwiesen. Diese widersprüchliche Diskrepanz zwischen der schlechtesten saisonalen Rally bei Gold und der besten bei den Minenwerten liefert einen wichtigen Hinweis auf die Antriebskraft der Frühjahrsrally: Die Stimmung ist der Schlüssel.Die Psychologie der Händler beeinflusst in hohem Maße ihre Entscheidungen zur Kapitalallokation. Sie kaufen weder Gold noch Goldaktien, wenn sie nicht optimistisch sind, dass die Preise per Saldo steigen werden. Nach den dunklen, kalten Wintern in der nördlichen Hemisphäre, wo die überwiegende Mehrheit der Händler der Welt lebt, sorgt der Frühling ganz natürlich für Optimismus. Die herrliche, sich ausbreitende Sonne und die wärmenden Temperaturen heben die Laune fast aller Menschen.Die längeren Tageslichtstunden und die Wetterbesserung von März bis Mai lassen die Vorfreude auf die Sommerferien steigen. Das ist ein wunderbarer Kontrast zu Januar und Februar, die oft wie Monate der unerbittlichen Betriebsamkeit erscheinen. Da sich die Dinge zum Besseren wenden und die Händler sich im Frühling im Allgemeinen glücklicher fühlen, stimmt ihr Optimismus sie optimistischer für vieles, einschließlich Gold und Goldaktien.Diese "Das Glas ist halbvoll"-Stimmung führt dazu, dass die Händler eher bereit sind, Kapital einzusetzen, um die erwarteten Gewinne zu erzielen. Und ihre optimistischen Käufe nähren sich selbst, indem sie einen Kreislauf der Stärke in Gang setzen. Je mehr Händler Gold und die Aktien der Bergbauunternehmen kaufen, desto mehr steigen sie. Die daraus resultierenden Gewinne ziehen noch mehr Händler an und beschleunigen den Aufwärtstrend. Der Frühling ist außerordentlich günstig, um diese positive psychologische Rückkopplungsschleife auf den Märkten zu nähren.Da die saisonale Entwicklung der Goldaktien durch die nachfragebedingte Saisonalität des Goldes angeheizt wird, ist dies logischerweise der beste Ausgangspunkt, um zu verstehen, was wahrscheinlich auf uns zukommt. Die Preisentwicklung unterscheidet sich stark zwischen Bullen- und Bärenjahren, und Gold befindet sich nach wie vor in einem Bullenmarkt mittleren Alters. Nachdem der Goldpreis Mitte Dezember 2015, als die Fed ihren letzten Zinserhöhungszyklus einleitete, auf ein 6,1-Jahres-Tief gefallen war, stieg er in den folgenden 6,7 Monaten um 29,9% an.Das Überschreiten der Schwelle von +20% im März 2016 bestätigte, dass ein neuer Bullenmarkt im Gange war. Nach diesem starken anfänglichen Aufschwung korrigierte Gold, aber die normalen gesunden Verkäufe wurden nach Trumps überraschendem Wahlsieg noch erheblich verschärft. Die Anleger flüchteten aus Gold, um dem Anstieg des Aktienmarktes hinterherzujagen. Die Korrektur des Goldpreises nahm gravierende Ausmaße an und erreichte Mitte Dezember 2016 ein Minus von 17,3%. Damit blieb es aber unter den -20% eines neuen Bären.Gold erholte sich deutlich von diesen Tiefstständen der schweren Korrektur und erholte sich bis Anfang September 2017 fast vollständig. Es gelang ihm jedoch nicht, zu neuen Bullenmarkt-Höchstständen auszubrechen, weder zu diesem Zeitpunkt noch danach. Dies ließ die Hausse von Gold bis Juni 2019 zunehmend in Frage stellen. Dann gelang dem Goldpreis ein entscheidender Ausbruch, der bestätigte, dass der Bullenmarkt weiter anhält! Seine Gesamtgewinne wuchsen bis Anfang August 2020 auf 96,2% über 4,6 Jahre, was immer noch bescheiden ist.Der vorherige mächtige Bullenmarkt von Gold dauerte von April 2001 bis August 2011, wo es um 638,2% anstieg! Und obwohl sich Gold im Jahr 2012 auf hohem Niveau konsolidierte, war auch dies technisch gesehen ein Bullenjahr, da Gold von seinem Bullenmarkt-Höchststand im schlimmsten Fall nur um 18,8% abrutschte. Erst im April 2013 geriet Gold in einen offiziellen Bärenmarkt, was auf die verrückten Aktienmarktturbulenzen zurückzuführen war, die durch die extremen Verzerrungen der QE3-Anleihenmonetarisierung der Fed ausgelöst wurden.Die Bullenjahre für Gold in der modernen Geschichte dauerten also von 2001 bis 2012, übersprangen die dazwischen liegenden Bärenjahre 2013 bis 2015 und setzten dann 2016 bis 2022 wieder ein. Dies sind also die Jahre, die für das Verständnis der typischen saisonalen Entwicklung von Gold während des Kalenderjahres am wichtigsten sind. Wir interessieren uns für die Saisonalität des Bullenmarktes, denn Gold befindet sich auch heute noch in seinem letzten Bullen, und die Bärenmärkte sind recht unterschiedlich.Die vorherrschenden Goldpreise schwankten während dieser modernen Bullenjahre radikal und lagen zwischen 257 Dollar, als der letzte säkulare Bullenmarkt des Goldes geboren wurde, und dem jüngsten Rekordhoch von 2.062 Dollar im August 2020. All diese langen Jahre mit dieser enormen Bandbreite an Goldpreisniveaus müssen zunächst in gleiche prozentuale Werte umgewandelt werden, um sie perfekt vergleichbar zu machen. Erst dann können sie miteinander gemittelt werden, um die saisonalen Schwankungen des Goldpreises herauszudestillieren.Zu diesem Zweck wird die Goldpreisentwicklung eines jeden Kalenderjahres individuell auf den Schlusskurs des Vorjahres indexiert, der mit 100 neu berechnet wird. Dann wird die gesamte Goldpreisentwicklung des folgenden Jahres auf der Grundlage dieser gemeinsamen indexierten Basis berechnet, wodurch alle Jahre unabhängig von den Preisniveaus normalisiert werden. Wenn Gold also auf einem indexierten Niveau von 110 gehandelt wird, bedeutet dies einfach, dass es gegenüber dem Schlusskurs des Vorjahres um 10% gestiegen ist, während 95 einen Rückgang von 5% bedeutet.In diesem Chart wird der Durchschnitt der individuell indexierten Ganzjahresperformance von Gold in den Bullenmarktjahren 2001 bis 2012 und 2016 bis 2021 gebildet. Das Jahr 2022 ist noch nicht berücksichtigt, da es sich noch in der Entwicklung befindet. Diese Methodik der Bullenmarkt-Saisonalität zeigt, dass die Frühjahrsrally des Goldpreises der letzte Schub nach oben ist, bevor die Sommerflaute einsetzt. Obwohl es sich um die kleinste saisonale Rally des Jahres handelt, wird sie von den Goldaktien stark genutzt.