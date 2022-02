Stöferle erwartet gute Performance des Goldpreises

Charlotte McLeod sprach für The Investing News Network vergangenen Mittwoch vor der Eskalation der Ukraine-Krise mit Ronald-Peter Stöferle von Incrementum über die Auswirkungen des Konflikts auf die Märkte und insbesondere den Goldmarkt."Ich denke, dies wird einen langfristigen Einfluss auf die Märkte haben. (Aber) wenn es um Gold geht, glaube ich, dass die Leute die geopolitische Prämie völlig überschätzen", erklärte er in dem Interview.Einfluss auf den Goldpreis haben laut Stöferle viele andere Faktoren, wie z. B. die Nervosität an den Aktienmärkten, negative Realzinsen und die Sorge vor einer Rezession: "Gold wirkt als Absicherung gegen Turbulenzen an den Aktienmärkten. Gold eignet sich als Anlage in einem Umfeld negativer Realzinsen. Es ist eine Absicherung gegen den Dollar, und ich glaube, dass es eine Art Absicherung gegen eine Rezession ist."Stöferle geht davon aus, dass das gelbe Metall im Jahr 2022 ein neues Allzeithoch erreichen wird, und stellt fest, dass es nach dem Erreichen des letzten Allzeithochs nur noch wenig Widerstand geben wird. Er ist der Meinung, dass der Goldpreis zu diesem Zeitpunkt leicht auf 2.300 US-Dollar steigen könnte. Wichtig sei, so der langjährige Goldexperte, dass das Edelmetall für institutionelle Anleger immer attraktiver werde: "Ich glaube, dass Gold wirklich wieder auf dem Radar erschienen ist, und ich erwarte in diesem Jahr eine ziemlich, ziemlich, ziemlich gute Performance."© Redaktion GoldSeiten.de