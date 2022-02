Mark Mobius rät zu Gold chinesischen Aktien und Aktien anderer Schwellenländer

Der bekannte Investor Mark Mobius erklärte laut der Website Business Insider im Bloomberg-Interview vergangene Woche, dass er angesichts der aktuellen geopolitischen Lage zum Kauf von Gold, chinesischen Aktien und Aktien anderer Schwellenländer rate. In Zeiten großer Ungewissheit, wie aktuell während der russischen Invasion, reagieren die Märkte laut Mobius mit einer Flucht in sichere Anlagen auf Kosten derjenigen, die ein höheres Risiko bergen.China werde dem Experten zufolge wahrscheinlich in einer guten Position sein, da es nicht von der Situation in Europa betroffen sei. "Ich denke, dass China ein sicherer Hafen sein wird, weil es weiterhin produzieren und wachsen wird", erklärte er. Andere asiatische Länder, darunter Thailand, Vietnam, Malaysia, Indonesien, die Philippinen, Taiwan und Korea, seien ebenfalls potenziell sichere Häfen. Dennoch warnte er, dass die Aussichten für alle Märkte sehr unterschiedlich seien.Mobius, seit Langem ein Verfechter davon, 10% des Portfolios in Gold zu halten, riet erneut zum Kauf des gelben Metalls. "Ich denke, dass (Gold) in Anbetracht der Situation weiter steigen wird", erklärte er und bezog sich dabei auch auf den Hintergrund der steigenden Inflation und den Aufstieg der Kryptowährungen.© Redaktion GoldSeiten.de