Gold Fields Ltd. wieder auf Kurs

Das südafrikanische Minenunternehmen Gold Fields befand sich im dritten Quartal des letzten Jahres noch in einer sehr brisanten Situation. Es schien beinahe, dass ein größeres Verkaufssignal auf die Agenda rücken könnte. Glücklicherweise bewahrten die Käufer die Aktie vor diesem und schoben die Aktie wieder über die Marke von 8,50 USD zurück. Seither hat sich das Bild sichtlich aufgehellt. Mehr dazu im nachfolgenden Fazit.Aufgrund der erhöhten Nachfrage rund um 8,30 USD, gelang es der Aktie ebenfalls, den Aufwärtstrend seit Ende 2018 zu verteidigen. Die Rückkehr der Bullen glückte und somit befindet sich die Aktie seither wieder auf dem buchstäblichen Kurs. Dabei schob sich die Aktie wieder in den zweistelligen Kursbereich zurück und deutet aktuell sogar weiteres Aufwärtspotenzial an.Gegenwärtig am Widerstand von 13,15 USD notierend, bedarf es lediglich eines weiteren Reaktionshochs über dem Hoch vom vergangenen Freitag bei 13,77 USD, um zusätzliches Kurspotenzial gen Norden zu eröffnen. In der Folge verspricht sich nämlich weiteres Aufwärtspotenzial bis 14,13 USD und mittelfristig betrachtet bis sogar bis zur Kursregion von 15,70 USD. Wichtig bleibt die seit Ende 2021 wieder angeschobene Nachfrage, um den Minentitel auch weiterhin auf Kurs zu belassen.Sollte sich gemengegenüber doch die Verkaufsseite am aktuellen Widerstand durchsetzen, so wäre in einem ersten Abwärtsmanöver ein Test des Level von 11,80 USD einzukalkulieren. Sofern auch dort die Kaufbereitschaft ausbleibt, wäre erst wieder rund um die 10,00 USD-Marke mit einer Reaktion zu rechnen. Diese runde Marke sollte jedoch verteidigt werden, da unterhalb dessen, speziell bei einem Einbruch unter 9,92 USD, die Gefahr einer Korrekturausdehnung in Richtung von 8,27 USD gegeben wäre.Im Zuge eines starken Goldpreises, erscheint eine weitere Performance denkbar. Sofern hier das Hoch vom vergangenen Freitag bei 13,77 USD überwunden werden kann, erlauben sich weitere Zugewinne bis 14,13 USD und mittelfristig betrachtet sogar bis zu Region von 15,70 USD.Aufgrund des Tauziehens der vergangenen Tage, kann auch eine Abweisung am Widerstand rund um 13,15 USD nicht ausgeschlossen werden. Unterhalb dessen besteht daher die Möglichkeit, dass die Aktie bis 11,80 USD zurückfällt. Sollten sich die Kurse dort nicht stabilisieren können, sollte mit weiteren Verlusten bis rund 10,00 USD gerechnet werden.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.