Roscan Gold meldet eine nicht vermittelte Privatplatzierung im Wert von 5,0 Mio. C$

RosCan Gold Corp. meldete gestern eine nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 5,0 Mio. C$ mit strategischen Investoren, um das zu 100% unternehmenseigene Goldprojekt Kandiole in West-Mali voranzutreiben.Die strategischen Investoren haben zugestimmt, 12,5 Mio. Stammaktien zu einem Preis von 0,40 C$ pro Aktie zu zeichnen und zu erwerben, was einen Bruttoerlös von insgesamt 5.000.000 C$ ergibt.Das Unternehmen wird den Erlös der strategischen Investition zur Finanzierung seines Explorationsprogramms im Hinblick auf die ersten Ressourcen auf seinem 401,8 km2 großen Gebiet und auf mehrere Ziele mit hohem Potenzial verwenden, um eine erste Ressourcenschätzung im zweiten Quartal 2022 zu erstellen.Der Abschluss des Angebots wird voraussichtlich am oder vor dem 31. März 2022 erfolgen.© Redaktion MinenPortal.de