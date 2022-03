Un- oder beliebteste Politiker: Es kommt auf die Frage an...

Gebetsmühlenartig zitieren die "großen" Medien immer wieder Meinungsumfragen, bei denen u.a. die aktuell Regierenden unter den jeweils "beliebtesten Politikern" ausgewiesen werden.Dies war bei Angela Merkel so und hat sich bis jetzt bei der Ampel-Koalition (hier insbesondere für den rot-grünen Teil) fortgesetzt. Ganz oben auf der Beliebtheitsskala rangieren dabei zur Zeit Karl Lauterbach (SPD) und Annalena Baerbock (Grüne).Vor einem Jahr, als Merkel noch die offiziellen Umfragen dominierte, gab der investigative Journalist Boris Reitschuster bei dem Meinungsforschungsinstitut INSA eine Umfrage in Auftrag, bei der nicht nach den beliebtesten, sondern nach den unbeliebtesten Politikern gefragt wurde.In beiden Fällen stand die damalige Bundeskanzlerin ganz oben. INSA attestierte ihr also - abhängig von der Fragestellung -, zugleich die beliebteste und die unbeliebteste Politikerin zu sein.Aktuell ließ Reitschuster für die jetzt "üblichen Verdächtigen“ eine derartige Umfrage wiederholen. Das Ergebnis erstaunt kaum mehr.Als unbeliebteste Politiker fungieren danach aktuell Karl Lauterbach auf dem zweiten Platz (13%) und Annalena Baerbock mit 23% unangefochten auf Platz eins! Es kommt eben nur auf die Fragestellung an.© Vertrauliche MitteilungenAuszug aus den " Vertrauliche Mitteilungen ", Nr. 4483