Nach Orca Gold Übernahme: Ist diese Montage die nächste?

Wie gestern berichtet, wird der Goldproduzent Perseus (ASX: PRU) die restlichen Anteile von Orca Gold (TSX: ORG) in eigenen Aktien übernehmen.Für ein Projekt im Sudan legt Perseus über 200 Millionen CAD auf den Tisch, gab aber selbst an, dass es vor Mitte 2023 noch keine Investitionsentscheidung geben wird. Interessant ist, dass Orca Gold Großaktionär von der in Kanada gelisteten Montage Gold (TSX: MAU) ist und sich Perseus mit der Übernahme von Orca diesen Anteil mit eingekauft hat. Die Lundin-Familie und Sandstorm Gold sind die weiteren größeren Aktionäre der Firma, was nicht die schlechtesten Aktionäre sind!Montage Gold ist eine sehr gut geführte Firma, dessen Management ich schön öfters getroffen habe. Technisch versiert und im Goldsektor hoch angesehen.Doch die Firma selbst ist eher unbekannt. Der Börsengang erfolgte im Oktober 2020 und die ersten Kurse von 1,10 CAD sah die Aktie dann lange nicht mehr.Das Management hat das Kone-Projekt in der Elfenbeinküste weiter nach vorne gebracht und jüngst die letzte notwendige Machbarkeitsstudie veröffentlicht:Es ist ein großes Projekt mit 3,4 Millionen Unzen Gold in den Reserven, allerdings low-grade. Die Studie hat gezeigt, dass man auf dem Projekt für fast 15 Jahre insgesamt 3,06 Millionen Unzen Gold abbauen könnte und dies zu AISC von 933 USD je Unze.Die jährliche Produktion würde bei 257.000 Unzen liegen, was eine Hausnummer im internationalen Vergleich ist.Der Kapitalbedarf für den Bau liegt bei 544 Millionen USD, was für Montage allein nur schwer zu stemmen sein wird.Perseus ist stark in der Elfenbeinküste aktiv und sobald Perseus die Übernahme von Orca Gold abgeschlossen hat, hält der Goldproduzent über 30% an Montage Gold.Montage Gold kostet aktuell an der Börse rund 77 Millionen CAD und Ende 2021 waren noch knapp 10 Millionen CAD Cash vorhanden. Für eine Firma mit einem produktionsreifen Goldprojekt, das für über ein Jahrzehnt zu niedrigen All-In-Kosten produzieren kann, ist die Bewertung aus meiner Sicht zu günstig.Da Perseus schon über 30% der Aktien kontrolliert, müsste man sich nicht "verbiegen", um sich dieses sehr große Goldprojekt zu sichern. Zudem ist das politische Risiko in der Elfenbeinküste vermutlich geringer als im Sudan. Lange Rede - kurzer Sinn:Ich denke, Perseus könnte nicht nur an Orca Gold interessiert sein, sondern auch an Montage Gold, die eigentlich viel besser zum Profil des Goldproduzenten passen würde. Doch auch ein anderer potenzieller Käufer könnte auftauchen, wenn sich Perseus tatsächlich nur auf Orca fokussieren möchte. Die Frage ist immer das Timing bei solchen Übernahme-Spekulationen, denn die Produzenten haben meist Zeit.Ich denke Montage (TSX: MAU; WKN: A2QGW5) ist über kurz oder lang ein Übernahmekandidat. Das Timing ist das Problem, doch vielleicht eignet sich die Aktie als eine interessante Depot-Beimischung für den einen oder anderen Leser. Montage ist nur in Kanada notiert, in Deutschland gibt es kein Listing.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.