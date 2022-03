Die Erholung in drei Akten und Ihre Fragen

Diese Woche dreht sich in den Nachrichten scheinbar alles um die Ukraine und Russland. Das ist eine schreckliche Situation. Aber aus wirtschaftlicher Sicht haben wir immer noch ernste wirtschaftliche Herausforderungen, egal wie sich die Situation entwickelt. Ich werde am Ende dieses Artikels einige Gedanken zu den Auswirkungen auf die Ukraine anführen. Zunächst möchte ich Ihnen eine Wirtschaftsanalyse vorstellen, die mich durch ihre Klarheit beeindruckt hat.Sie enthält auch ohne die jüngsten Entwicklungen in Europa eine beunruhigende Schlussfolgerung. Dann möchte ich, wie ich es gelegentlich zu tun versuche, einige der vielen Fragen beantworten, die mir Leser schicken. Ich erhalte jede Woche Dutzende davon und lese sie alle, aber ich kann einfach nicht alle beantworten. Ich weiß sie alle zu schätzen und lerne immer etwas dazu. Weiter im Programm...Wirtschaftswissenschaftler sprechen von "Aufschwung". Was ist das eigentlich genau? Moderne Volkswirtschaften durchlaufen Zyklen, die immer entweder expandieren oder schrumpfen. Die "Erholungsphase" ist der Teil, in dem die während der vorangegangenen Rezession/Kontraktion verlorenen Gewinne wieder aufgeholt werden.Die letzte Rezession in den USA war der kurze, aber heftige COVID-Abschwung Anfang 2020. Sie endete im April 2020, und seither wächst die Wirtschaft, wenn auch in einem sehr ungleichmäßigen Tempo. Austin Kimson, Chefvolkswirt der Macro Trends Group von Bain & Company (die von meiner Freundin Karen Harris geleitet wird), beschrieb die globale Erholung kürzlich als eine Art Drama in drei Akten."Im ersten Akt erholten sich China und die USA organisch von dem Schock, den verschiedene pandemiebedingte Maßnahmen ausgelöst hatten. Wir verwenden eine Strandball-Analogie, um diese Erholungen zu beschreiben: Wenn man einen Strandball loslässt, nachdem man ihn unter Wasser gehalten hat, springt er auf und sinkt dann relativ schnell wieder an die Oberfläche. Da Europa bei der Abkehr von einer aggressiven Seuchenbekämpfungspolitik hinter China und den USA zurückgeblieben ist, blieb die Wirtschaftstätigkeit in dieser Region gedämpft, selbst als sie in China (zuerst) und dann in den USA wieder ansprang.Im zweiten Akt lieferte die US-Fiskalpolitik dem organischen Erholungsprozess Raketentreibstoff und führte kurzzeitig zu einigen der höchsten Wirtschaftswachstumsraten der Neuzeit. Doch dann kollidierte die hohe Nachfrage mit dem eingeschränkten Angebot, was zu Inflation führte. Während dieser Zeit erlebte Europa seinen eigenen Aufschwung, eine verzögerte Version des Aufschwungs, den die USA und China im ersten Akt erlebten, während Chinas Wirtschaft sich zu verlangsamen begann.Im dritten Akt scheinen sich alle drei Akteure auf eine gemeinsame Choreographie auszurichten - eine Verlangsamung des Tempos. Die letzte Woche veröffentlichten IHS Markit Composite PMI-Daten (für den Monat Januar 2022) zeigen, dass sich die Volkswirtschaften der USA, Chinas und Europas so stark angenähert haben wie seit Januar 2020 nicht mehr."Laut Kimson scheint der dritte Akt seinen Höhepunkt zu erreichen, da sich alle großen Volkswirtschaften gleichzeitig verlangsamen, aber noch nicht schrumpfen. Er sieht von hier aus drei mögliche Szenarien. Die erste Möglichkeit ist eine "erhebliche Abschwächung" des Wachstums im Vergleich zu 2021. Wenn wir Glück haben, ähnelt dies der Zeit vor COVID, die durch ein mildes, aber positives Wachstum bei niedriger Inflation gekennzeichnet war. Leider könnte die Beseitigung des gegenwärtig sehr hohen Inflationsdrucks mehr als nur eine leichte Abschwächung erfordern. Kimson spricht von "Stagnation", was nie angenehm zu hören ist.Ein anderes Szenario ist das, was er als "fortgesetztes berauschendes Wachstum mit einem Hauch von fortgesetzter berauschender Inflation" bezeichnet. Meiner Meinung nach würde dies eintreten, wenn die Federal Reserve nicht aggressiv genug gegen die Inflation vorgeht.Stellen Sie sich vor, die Fed erhöht die Zinssätze in drei Sitzungen um 75 Basispunkte, die Inflation verlangsamt sich (unterstützt durch den Jahresvergleich), bleibt aber relativ hoch, und dann geht die Fed zu einer quantitativen Straffung über und verschiebt weitere Zinserhöhungen. Sie ist vielleicht der Meinung, dass sich die Wirtschaft genug abgekühlt hat und die Inflation weiter zurückgehen wird. Das hört sich alles gut an, aber das Problem ist, dass das Lohnwachstum zwar steigt, aber für die meisten Arbeitnehmer immer noch hinter der Inflation zurückbleibt. Das ist nicht gerade förderlich für die Verbraucherausgaben, die zur Aufrechterhaltung des BIP-Wachstums erforderlich sind.Das dritte mögliche Ergebnis wäre eine zunehmende Marktinstabilität, ähnlich wie in den Jahren 2001 und 2007. Dies würde dazu beitragen, die Inflation zu dämpfen, aber das Wachstum gefährden. Angesichts der heutigen verrückten Bewertungen und der Aktivitäten so vieler unerfahrener Anleger ist dies eine reale Möglichkeit. Sie würde wahrscheinlich in einer Rezession enden. Kimson kommt zu dem Schluss, dass in allen Szenarien, die er für plausibel hält, das BIP-Wachstum einen - möglicherweise erheblichen - Rückschlag erleiden und die Inflation in den Hintergrund treten wird.