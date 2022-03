Nachrichten führen zu kaputten Märkten und aufgeschobenen Träumen

Letzte Woche war wohl die bizarrste in den 45 Jahren, in denen ich über die Kapitalmärkte berichte, und ich schreibe das nicht leichtfertig. Es war so viel, dass ich wirklich nicht weiß, wo ich beginnen soll. Ich werde nicht über das geopolitische Theater sprechen, außer um Vlad dem Pfähler dafür zu danken, dass er den kanadischen Nachrichtenzyklus endlich von COVID-Zählungen zu etwas - irgendetwas - anderem gebracht hat. Ich werde nicht über den Konvoi der Trucker oder die örtlichen Gendarmen in Ottawa sprechen, die ihre Ausweise verdecken, bevor sie die Demonstranten angreifen.Ich werde nicht darüber sprechen, dass die Bank of America am Donnerstag eine Milliarde Unzen Papiersilber abgestoßen hat, und ich werde auch nicht darüber sprechen, dass mein Lieblingseishockeyspieler der letzten sechs Jahre - Auston Matthews - nach einer Drei-Punkte-Leistung gestern Abend die Liga in Sachen Tore anführt. Was ich besprechen werde, ist das Thema "Kaputte Märkte".Der Beweis für die Schwierigkeit, diesen Wochenbericht zu schreiben, ist das Zusammentreffen von "interessanten Themen". Nachdem ich das Marktgeschehen in der Sitzung nach dem "Nachrichtenereignis" letzte Woche beobachtet hatte, saß ich regelrecht ungläubig da, als der Goldpreis innerhalb einer einzigen Handelssitzung von 1.976,20 Dollar auf unter 1.890 Dollar fiel.Der notierte Preis, zu dem eine Tonne Goldbarren um den Faktor 4,61% schwanken konnte, ist ein Zeugnis für die Feindseligkeit, die gegen die Rolle von Gold als "sicherer Hafen" gerichtet ist, und in dem Maße, in dem ich ein entschiedener Befürworter des Goldbesitzes als eine Methode zur Isolierung von Portfolios vor Schäden war, die durch verschwenderische Währungsentwertung verursacht werden, stehe ich jetzt fest im "agnostischen" Lager, was genau das ist, wo die Kryptowährungsjünger ihre Schwerter tragen.Im Jahr 1983 sagte mir der verstorbene Markttechniker Ian McAvity, mit dem ich im Laufe unserer gemeinsamen Karriere viele Cocktails geteilt habe, dass "man nicht mit einem Goldpreis von 1.000 Dollar auf die Straße gehen möchte", und jetzt, wo er bei fast 2.000 Dollar liegt, bin ich sicher, dass sich mein lieber verstorbener Freund im Grab umdreht.Hier ist meine Einschätzung der aktuellen Lage auf dem Gold- und Silbermarkt: Seit der großen Finanzkrise (Bankenrettung) von 2008 haben die globalen Zentralbanken jede einzelne Währung jenseits aller rationalen Erwartungen entwertet, und dennoch bleibt Gold auf einem inflationsbereinigten Niveau, das nur einen Bruchteil des Höchststandes von 1979 beträgt. Die Zentralbanken haben in den letzten zwei Jahren mehr eidgenössisches Geld gedruckt als in den 20 Jahren zuvor. Die Gouverneure der Zentralbanken haben mit Aktien gehandelt, um offenkundig parteiische politische Entscheidungen zu treffen, von denen sie wussten, dass sie zu massiven Kauf-/Handelsgewinnen führen würden.Was am Tag des "Ereignisses" geschah, war eine "geordnete Zerschlagung" aller Vermögenswerte, die das Narrativ von "Inflation" oder "Straffung der Fed" untermauern könnten. Da Gold und Silber die auserwählten Kanarienvögel sind, wurden Gold und Silber "mitgenommen". Es handelte sich nicht um eine normale Gewinnmitnahme oder eine Umschichtung von Vermögenswerten, sondern die westlichen Goldbarrenbanken haben das Narrativ geprägt, dass nicht einmal eine Militäraktion in Osteuropa eine Panik in Gold auslösen kann.Während ich hier sitze und auf den schönen Sumpf Scugog blicke, der jetzt zugefroren und mit mehreren Metern Schnee bedeckt ist, nippe ich an einem wohlverdienten Cabernet und denke über die Weisheit nach, hartnäckig an einer uralten, fast vergessenen Praxis festzuhalten, Edelmetalle als Schutz vor a) staatlich geförderter Fälschung des heimischen Tauschmittels (Währungseinheiten), b) Beschlagnahmung des eigenen Finanzvermögens (siehe Kanadas "Emergency Measures Act" von 2022) und c) geopolitischen Unruhen zu verwenden.Während die Bürger von Ländern wie Polen (1939), Ungarn (1946), Jugoslawien (1992) und Simbabwe (2004-2009) sowie diejenigen, die die anhaltenden monetären Konflikte in Venezuela und der Türkei miterleben, in Zeiten leben, in denen entweder US-Dollar oder Gold im wahrsten Sinne des Wortes als "sichere Häfen" fungieren, ist die Kreditschöpfung in all diesen Ländern zusammengenommen nur ein Rundungsfehler im Vergleich zu dem, was in Washington, London, Brüssel, Tokio und Ottawa geschieht.Wenn wir alle im Jahr 2012 in einer Cambridge Club Investment Conference sitzen würden und der Redner ein Diagramm zeigen würde, das uns zeigt, wie sich die Staatsverschuldung der USA, damals etwas mehr als 15 Billionen Dollar (mit einem "T"), bis zum Jahr 2022 auf über 30 Billionen Dollar verdoppeln würde, würden wir alle unsere Goldpreisprognosen auf ein Niveau hochschrauben, das nicht einmal Peter Schiff für erreichbar hält.Wenn Nostradamus unter den Zuschauern wäre und eine globale Pandemie vorhersagen würde, die eine Lawine von Rettungsmaßnahmen für den Aktienmarkt auslösen würde, die sich auf Billionen von Dollars, Yen, Euros und Loonies beläuft, die alle von der globalen Bankenelite herbeigezaubert wurden, würden wir alle aus dem Zimmer zu unserem örtlichen Silberbullionhändler rennen und alle Konten, die auf Fiat lauten, mit Unmengen von Silberbarren, Münzen, Oblaten und Schmuckstücken leeren, in einer verzweifelten Mission, um die totale Zerstörung der Kaufkraft zu vermeiden.Dieser Chart ist ein Hinweis auf den Punkt in der Geschichte, an dem der 5.000-jährige historische Nutzen von Gold und Silber als Absicherung gegen Geldentwertung (im Gegensatz zur Absicherung gegen Inflation) ins Jahr 2009 zurückkehrt. Die große Finanzrettung von 2008-2009 hatte immense Auswirkungen nicht auf den tatsächlichen Consumer Price Index, sondern vielmehr auf das steigende Niveau der Inflationserwartungen. Das war schon immer der Todfeind der Fed, denn wenn die Menschen erwarten, dass Lebensmittel, Energie und Mieten eine Preisspirale nach oben in Gang setzen, ändert sich ihr Kaufverhalten.