Václav Klaus: Erinnerung an Gordon Tullock

Das Vergessene Jubiläum: Gordon Tullock wäre nun 100 Jahre alt



Václav Klaus

Es ist eine bedauernswerte, jedoch wahre Tatsache, dass viel zu viele Kenner der wirtschaftlichen und geldpolitischen Geschichte keine Ahnung davon haben, woher die Prinzipien und Theorien stammen, die sie verfechten. So viele wichtige Denker, mit unkonventionellen Ansichten und wirklich wissbegierigem Geist, wurden aus Mainstream-Lehrbüchern verbannt und des bedeutungsvollen Platzes beraubt, den sie in unser aller Gedächtnis verdienen, um für diejenigen Platz zu schaffen, die zweckmäßigere Ideen verkörpern.Einer dieser Männer ist Gordon Tullock, ein Volkswirtschaftler und Rechtsprofessor, dessen bahnbrechende Arbeit der Neuen Politischen Ökonomie (NPÖ) für immer die Art und Weise veränderte, wie wir über die Interaktion zwischen der Volkswirtschaftslehre und Politikwissenschaften denken. Während seiner beruflichen Laufbahn, die 65 Jahre umfasste, entwickelte er Konzepte und Ideen, auf die wir uns heute noch verlassen, wie das Rent-Seeking, und leistete wertvolle Beiträge zu unserem modernen Verständnis der Ökonomie hinter Mehrheitswahlen und demokratischer Entscheidungsfindung.Am 13. Februar, an dem sein 100. Geburtstag gewesen wäre, verfasste Václav Klaus eine persönliche und erkenntnisreiche Erzählung seiner eigenen Erinnerungen und Eindrücke von Tullock, die Sie unten finden. Diese gedenkt seiner Arbeit und bietet eine prägnante Einführung seiner Konzepte für diejenigen, die noch nicht das Vergnügen hatten, sich näher mit ihnen zu befassen.Volkswirtschaftslehre und Volkswirtschaftler fallen der Vergessenheit anheim. Ich bin davon überzeugt, dass dies zu unser aller Nachteil geschieht. Am Sonntag, dem 13. Februar, war es 100 Jahre her, dass einer der größten Volkswirtschaftler des 20. Jahrhunderts, Gordon Tullock, in Rockford, Illinois das Licht der Welt erblickte. Er erreichte das stolze Alter von 92 Jahren und starb im Jahr 2014. Niemals gewann er den Nobelpreis, doch viele Volkswirtschaftler waren der Ansicht, dass er dies hätte tun müssen.Tullocks Name wurde oft mit dem Namen von James Buchanan (der den Nobelpreis Mitte der 1980er Jahre erhielt) in Verbindung gebracht. Gemeinsam schrieben sie, im Jahr 1962, "The Calculus of Consent" mit dem Untertitel "Logische Grundlagen der konstitutionellen Demokratie", das als Vorläufer der Neuen Politischen Ökonomie gilt, die auf originelle Weise wirtschaftliches Denken und Methodik auf das Feld der Politik anwandte.Die NPÖ nahm an, dass Politik - ähnlich wie Geschäftsmänner und tatsächlich auch alle anderen Menschen auch - durch ihre eigenen d. h. privaten (im Gegensatz zu öffentlichen) Interessen motiviert werden und darauf aus sind, ihren Einfluss zu maximieren und erneut gewählt zu werden. Sie werden nicht durch ihr "öffentliches Interesse" - wenn sie zu Politikern werden - plötzlich vollkommen altruistisch. Dieser Ansatz von Tullock und Buchanan hat die Art und Weise, wie wir über den Staat (und die Regierung) und dessen Verhalten denken, vollkommen verändert.Tullock ist nicht weniger bekannt für seine Pionierarbeit zur Frage, ob es für eine Person sinnvoll ist, an einer Wahl teilzunehmen, wenn die eigene Stimme praktisch nie irgendetwas entscheiden kann. Tullocks Argumentation "Wenn man wählen geht und glaubt, die eigene Stimme könne einen Unterschied machen, dann ist man nicht rational" wurde, natürlich, missverstanden und von vielen Seiten in Zweifel gezogen.Dennoch wurde sie anerkannt und führte zur Entstehung einer vollständigen politischen Denkschule. Während ich dieses Essay heute Abend zu Hause schrieb, fand ich ein kleines Buch von Tullock in meiner Bibliothek, das im Jahr 1976 von The Institute of Economic Affairs in London mit dem Titel "The Vote Motive" veröffentlicht wurde. Als ich es durchblätterte, entdeckte ich ein Unterkapital, das ich einst unterstrich - "Der wohlwollende Despot, oder das Ende der Illusionen".Tullock war ein sehr weitblickender und sehr theoretisch-orientierter Volkswirtschaftler. Während des Schreibens konnte ich eine Schrift, die er mir vor etwa 15 Jahren gab, nicht finden, in der er - als eine Parallele zum zentral desorganisierten Markt – eine Gemeinschaft ähnlich zentral unorganisierter Ameisen beim Bau ihres Nests beobachtete. Auch sie bauen, wenn sie auch unorganisiert sind, dennoch ebenfalls große und äußerst strukturierte Nester.Wir haben uns immer wieder getroffen. In den 1990er Jahren waren wir einst beide eingeladen, eine Eröffnungsrede bei einem Treffen der European Public Choice Society zu halten. Im Jahr 1997 erhielt ich eine Ehrenpromotion "seiner" University of Arizona. Ich erinnere mich daran, dass die Western-ähnliche Landschaft Arizonas faszinierend war. Mir fällt plötzlich ein, dass ich vollkommen vergessen habe, seinen Beitrag zum Konzept des "Rent-Seeking" zu erwähnen. Doch ich schreibe hier keine Analyse über Tullock, nur einen kurzen Beitrag, um seines Namens zu gedenken. Mehr als andere, oftmals bekanntere Namen, hat er es verdient.Prag, 16. Februar 2022© Claudio GrassDieser Artikel wurde am 24.02.2022 auf claudiograss.ch veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.