Höchste Gefahr - Im Windschatten der Ukraine-Krise zur Digital-Diktatur

Beim Silber tut sich etwas. Ein Beitrag im Wallstreet Silver Forum spricht davon, daß ein Ausfall (Default) nur knapp abgewendet werden konnte. Die Lage bei physischem Silber ist weiter extrem angespannt. Tag X rückt näher und damit womöglich die größte aller Finanzblasen im sterbenden Fiat-System.Daß Edelmetallbesitz im Krisenfall von besonderem Wert ist, zeigt sich jetzt in Rußland. Die drastische Rubelabwertung hat Gold in Rubel auf fast 200.000 getrieben und die Zentralbank gezwungen, die Zinsen auf 20% anzuheben. Das wird den Verfall nicht aufhalten, zu hart sind die Sanktionen des Westens. Letztendlich werden die Auswirkungen aber alle treffen, denn z.B. teures und umweltschädliches Frakking-LNG ist keine wirkliche Alternative.Rußland wendet sich in dieser Situation weiter China zu, womit sich die Fronten Westen gegen Osten verhärten. Aber bei einem Thema waren sich alle einig und der Ukraine-Konflikt könnte hier ein Ablenkungsmanöver sein. Ein weltweiter digitaler Impfpaß soll eingeführt werden.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)