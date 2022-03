Randy Smallwood: Gold als Wertspeicher bei nuklearer Bedrohung

Michelle Makori sprach für Kitco News während der BMO Global Metals and Mining Conference mit Randy Smallwood über die aktuelle Situation in Osteuropa und die damit damit entstandene Bedrohung für den Rest der Welt.Laut dem Vorsitzenden des World Gold Council und CEO von Wheaton Precious Metals und gebe es in Zeiten extremer geopolitischer Unsicherheit nur einen Vermögenswert, der als ultimativer Wertspeicher fungiere. Seiner Meinung nach haben die Finanzmärkte bisher eher gelassen auf die Gefahr eines Atomkriegs reagiert. Eine derartige Drohung mit Atomwaffen habe es Jahrzehnte nicht gegeben. Entsprechend sei er erstaunt über die verhaltenen Marktreaktionen.Diese geopolitische Lage in Verbindung mit der hohen Inflation machen Gold zu einem wichtigen Portfoliobestandteil.Smallwoods Goldpreisziel liegt für die nächsten sechs Monate im Bereich von 1.800 bis 1.900 $.© Redaktion GoldSeiten.de